66 شركة تشارك فى معرض سيال الفرنسى للصناعات الغذائية أكتوبر المقبل

حسن بهنام الغرفة الفرنسية



■ لقاءات على هامش الزيارة مع رجال أعمال واتحاد الصناعات والغرفة



سمر السيد



قال حسن بهنام، مدير عام الغرفة الفرنسية للتجارة بالقاهرة، إنه من المقرر مشاركة وفد أعمال مصرى فى معرض سيال للصناعات الغذائية الفرنسى المستهدف تنظيمه فى الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر المقبل.



ولفت إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أبلغ الغرفة أن المشاركة ستتضمن 66 كيانًا من خلال أحد أجنحة المعرض.



وأضاف لـ«المال»، أنه من المقرر أن يُجرى على هامش زيارة الشركات مقابلة بينهم ورجال أعمال فرنسيين للترويج للحاصلات والمتتجات الزراعية المصرية، علاوةً على تنظيم زيارات ميدانية لعدد من محال التجزئة كـ«كارفور»، و«رونجيس»، الذى يعتبر أكبر سوق للمواد الغذائية فى القارة الأوروبية.



وتابع: من المقرر تنظيم لقاء أيضًا لرجال الأعمال مع مسؤولين باتحاد الصناعات الغذائية الفرنسى، كما تحاول الغرفة ترتيب مقابلة للوفد مع الحكومة الفرنسية وأعضاء الغرفة التجارية الفرنسية العربية التى تضم فى عضويتها 22 دولة عربية.



يشار إلى أن مجموعة «كوميكسبوزيوم» الفرنسية تنظم معرض سيال للصناعات الغذائية الذى ينطلق فى الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر المقبل بأرض المعارض بباريس لعرض منتجات 21 قطاعًا، أبرزها المشروبات والألبان واللحوم وغيرها، وإلقاء الضوء على الحلول التى يمكن بها مواجهة تحديات تلك الصناعة فى الـ30 عاماً المقبلة، وتستمر فعاليات المعرض 5 أيام ومن المقرر مشاركة ممثلين من 80 دولة وستتاح الفرصة للعارضين لعرض منتجاتهم أمام أكثر من 160 ألف زائر متخصص من جميع أنحاء العالم.



وكان باتيست دوماس، مسئول تنمية استثمارات قطاع الزراعة بمكتب بيزنس فرانس فى القاهرة، قد صرح سابقاً، بأن 109 شركات مصرية، أبرزهم «الضحى» و«دومتى» كانوا قد شاركوا فى معرض سيال باريس لعام 2016، وحضر 700 زائر مصرى.



وقال ليدوفيك بريفو، مدير مكتب بيزنس فرانس ورئيس البعثة الاقتصادية، لدى السفارة الفرنسية بالقاهرة، فى تصريحات صحفية سابقة، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا سجل فى العام المالى 2016/2017 نحو 2.5 مليار يورو موزعة بين 1.9 مليار صادرات فرنسية لمصر و600 مليون صادرات مصرية.



فى سياق آخر، قال «بهنام» إن هناك طلبات من رجال أعمال فرنسيين للاستثمار فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس فى مجالى الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة، دون الكشف عن أى تفاصيل أخرى حول تلك الاستثمارات، ولفت إلى أن الغرفة تتواصل مع المستثمرين الفرنسيين بشكل دورى للترويج للمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر حالياً.



وأشار مدير عام الغرفة الفرنسية إلى أنه مقرر أن يشارك فى فعاليات الاجتماع الإقليمى لاتحاد الجامعات الفرنكوفونية الذى تستضيفه بيروت اليوم الخميس 13 سبتمبر لاستعراض استراتيجية التعامل مع خريجى الجامعات الفرنسية وكيفية توظيفهم فى الشركات الفرنسية فى بلدانهم.