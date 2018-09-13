شنايدر الفرنسية تضخ 20 مليون يورو.. ولوريال 50 مليوناً للتوسع فى مصر

سحر نصر جديد



■ سحر نصر: مستمرون فى تهيئة المناخ الجاذب

■ سب: استثمار أكثر من 30 مليون يورو خلال 2018 - 2019

■ إير ليكويد: تضخ نحو 2 مليار جنيه فى السنوات الثلاثة المقبلة



سمر السيد



أعلنت عدد من الشركات الفرنسية من أعضاء مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية، زيادة استثماراتهم خلال لقائهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جرازى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، والمهندس وليد شتا، رئيس مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية بالقاهرة، وأعضاء من البعثة الاقتصادية.



شارك فى اللقاء كل من شركات شنايدر إلكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال وناوس ومورتيمير هرفى واديسون، ومجموعة أوكسيلاين وأورانج وإير ليكويد، ودينتون ومجموعة بيل، ومجموعة سب، وسانوفى، وفينيتشى وبنك أكريدى أجريكول، والذين أشادوا بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالى أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية، والتى بلغت 4 مليارات دولار فى ظل وجود 160 شركة فرنسية، وساهمت فى توفير نحو 35 ألف فرصة عمل فى مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات والنقل والبنية التحتية والخدمات المالية، حيث قامت شركات فرنسية بزيادة استثمارتها بنحو 200 مليون دولار خلال العام المالى 2017 - 2018.



وأوضح ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى لدى القاهرة، أن فرنسا تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرا إلى اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة.



وذكر وليد شتا، رئيس مجموعة شنايدر إلكتريك، ورئيس مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية، أن استثمارات شركته فى مصر وصلت إلى 208 ملايين يورو، وخلال عام 2018 تم زيادة فى رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو.



وأشار نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة إديسون الفرنسية، إلى أن استثمارات شركته فى مصر بلغت 2.8 مليار دولار، وذكر بنو جوليا، رئيس شركة رويال مصر، أن %99 من العاملين فى شركته فى مصر من المصريين.



وأشار إلى أنه من المتوقع إنتاج نحو 80 مليون وحدة لمستحضرات التجميل مع نهاية عام 2018 بزيادة 5 ملايين عن العام الماضى، موضحا أنه تم تخصيص 50 مليون يورو لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأوضح جان فرانسوا، رئيس شركة إير ليكويد لشؤون الغازات الصناعية والطبية، أن خطة العمل خلال السنوات المقبلة تقدر بضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه فى السنوات الثلاثة المقبلة.



وذكرت حنان بدرة، العضو المنتدب لمجموعة سب الفرنسية «SEB» أن شركتها تستثمر أكثر من 30 مليون يورو فى مصر خلال العامى 2018 - 2019.



وأكدت سحر نصر، أن مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادى هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن القطاع الخاص فى مصر له دور مه فى التنمية، والحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب له للاستثمار، وإزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين فى مصر، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى اللغة الفرنسية من أجل توضيح جميع تفاصيله للمستثمرين الفرنسيين.



وأشارت الوزيرة، إلى خدمة «اسس بنفسك» عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، اضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.



وأشارت الوزيرة إلى أن أهمية التعاون بين الشركات الفرنسية والشركات الأوروبية الأخرى فى ضخ استثمارات مشتركة فى مصر، إضافة إلى التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى فى دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على تسهيل جميع الإجراءات من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.



وأعربت الوزيرة عن تطلعها بزيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، مشيدا بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر والذى تجاوز 1.2 مليار يورو، منهم 5.6 مليون يورو منح لمصر، إضافة إلى إدارتها نحو 106.8 منح من الاتحاد الأوروبى.



وفى نهاية اللقاء، اصطحبت الوزيرة، الشركات الفرنسية فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، وشرحت لهم الخدمات التى يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم فى خلال ساعات قليلة.