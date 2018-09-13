«القابضة للنقل تضع إستراتيجية للنهوض بالعربية المتحدة للشحن والنصر للتصدير

محمد يوسف رئيس التأمين



مدحت إسماعيل



وضعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بوزارة قطاع الأعمال العام، خطة إستراتيجية، للنهوض بشركتى «العربية المتحدة للشحن والتفريغ»، و«النصر للتصدير والاستيراد»، التابعتين للقابضة، بحسب تصريحات اللواء محمد يوسف، رئيس القابضة.



وقال يوسف، لـ«المال»، إنهتم توقيع عقد مع إحدى الشركات العاملة فى مجال الشحن والتفريغ وتخزين الحبوب وشحن البضائع لمدة خمس سنوات بمعدلات 500 ألف طن سنوياً، لزيادة إيرادات «العربية المتحدة»، بمبلغ يتراوح بين 3 و5 مليون جنيه.



وأشار إلى أن الخطة الموضوعة ذات رؤية اقتصادية غير تقليدية، وتستهدف إخراج الشركة من عثرتها المالية، إلى جانب اتخاذ جميع الأساليب لزيادة إيراداتها وفتح مجالات عمل جديدة بجانب نشاطها الأساسى، وضمانة توافر تعاقدات أعمال طوال العام.



وأضاف أنه تم توقيع عقد آخر مع الشركات للعمليات اللوجيستية من نقل وتخزين وتحميل وتعتيق للملح الصخرى، وكذا تحميله على السفينة بواسطة معدات وعمالة الشركة، إضافة إلى أن العربية المتحدة للشحن والتفريغ تقوم حالياً بالتفاوض مع شركات متخصصة للعمل فى الملح والحبوب والفحم للقيام بعمليات شحن وتفريغ صب جاف لتلك الأعمال، وجار الحصول على الموافقات البيئية فى ذلك الشأن.



ولفت رئيس القابضة إلى أن خطة النهوض بشركة النصر للتصدير والاستيراد، تستهدف تفعيل دور الشركة من خلال إعادة الهيكلة للفروع الخارجية عن طريق تدعيمها بأفضل العناصر البشرية المؤهلة على جميع المستويات، بالإضافة إلى النظر فى إغلاق أو تجميد نشاط بعض الفروع التى لا تحقق نتائج ايجابية.



وقال إن الخطة تشمل أيضًاَ تطوير بعض الفروع على المحاور كافة، والعمل على الاستغلال الأمثل للعقارات والأراضى الموجودة بدول الفروع بكل الطرق الاقتصادية، الى جانب التنسيق مع القطاعات الحكومية لإنشاء مراكز تجارية ومعارض دائمة للسلع.