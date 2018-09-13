اندماج 5 مطاعم لتأسيس شركة مورى كو

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■ «درة» تمتلك حصة أقلية فى الكيان الجديد

■ خطة لزيادة عدد الفروع والمنتجات واختراق أسواق



شريف عمر



أسس تحالف استثمارى مكون من شركتى مورى جروب، ودرة للاستثمارات الغذائية، شركة جديدة تحت مسمى «مورى كو»، للعمل بمجال الصناعات الغذائية والمطاعم، وتضم تحت مظلتها 5 شركات تابعة.



وتولت شركة أندرسون تاكس أند ليجال، مهام المستشار المالى للعملية وإعادة الهيكلة.



وقال أحمد عبدالمغنى، الشريك ومسئول صفقات الاستحواذ بشركة أندرسون تاكس أند ليجال، إن العملية شهدت ضم محلات مورى سوشى، وتمارا لبنانيز، ومينز برجر، وتيدز تحت كيان مورى كو، واستحوذت شركة درة على حصة أقلية فى الكيان الجديد، ويمثلها رجل الأعمال عمر درة.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه «مورى كو» تمتلك بعد الصفقة 90 محلاً بالسوق المصرية، إلى جانب فروع بالإمارات، وتهدف الشراكة الجديدة إلى زيادة عدد الفروع، واختراق مزيد من المحافظات، مع إضافة منتجات غذائية أخرى بالسوق المصرية، علاوة على دراسة التواجد فى عدة أسواق بمنطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة.



ووفقاً للموقع الإليكترونى لشركة مورى جروب، فهى تمتلك عدة علامات تجارية شهيرة، منها مورى سوشى، التى افتتحت أول فروعها فى مصر عام 2007، وتمتلك 12 فرعاً بالقاهرة والجونة والإسكندرية، وفى 2016 اخترقت السوق الإماراتية، أما مطاعم تمارا بيسترو، فقد تأسست عام 2012 وتختص بالأطعمة اللبنانية، ولديها 4 فروع فى مصر، فى حين انضمت مينز برجر لمورى عام 2014، وأصبحت تملك 12 فرعاً فى مصر بنهاية 2016، وتختص بالطعام الأمريكى، أما تيدز فقد تأسست عام 2015 وتختص بالطعام الإيطالى.



وأشار عبدالمغنى إلى أن مورى جروب ما زالت تمتلك 9 علامات تجارية تعمل بالسوق المصرية، بمجال المطاعم والترفيه، بخلاف تلك التي تم ضمها تحت مظلة شركة مورى كو، ويجرى حالياً دراسة إدخالها ضمن الكيان الجديد.



وتعتبر أندرسون تاكس أند ليجال، إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى الاستشارات المالية والقانونية والضريبية، وتمتلك نحو 80 فرعًا فى أكثر من 45 دولة، وانضمت للسوق المصرية منذ أقل من عام، وتمتلك ذراعاً لإدارة صفقات الاستحواذ والاندماج.



