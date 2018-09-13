بنك مصر يحتجز 4 مليارات جنيه لتطبيق معيار IFRS9

بنك مصر



سهير محمد



احتجز بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى من حيث الأصول، نحو 4 مليارات جنيه من ميزانيته المجمعة، لتطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9، تمثل %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، كما حددها البنك المركزى .



وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه تم الانتهاء من احتجاز النسبة من ميزانية العام المالى الماضى، ومن المقرر أن تبدأ البنوك العامة فى تطبيق المعيار بدءاً من يوليو 2019.



وألزم البنك المركزى البنوك باحتجاز احتياطى مخاطر بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017، يتم إدراجها ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية، ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزى، فى إطار الاستعداد لتطبيق المعيار الجديد.



كما أصدر تعليمات خاصة بتطبيق متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 9، لتعزيز سلامة المراكز المالية للبنوك، وتعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية، وألزم بتشكيل لجنة للتطبيق يكون من ضمن مسئولياتها وضع خطة تفصيلية للتنفيذ، ودراسة الأثر المتوقع من الناحية المالية، ومعيار كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، مع موافاته بخطة معتمدة تشمل توقيتات محددة لتطبيق متطلبات المعيار، بحيث لا يتعدى موعد استيفائها نهاية يونيه 2018.



وارتفعت احتياطات البنوك بنحو 36.5 مليار جنيه، خلال الفترة من ديسمبر إلى مايو من العام الجارى، لتسجل إجمالى الاحتياطيات نحو 216.774 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 180.244 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بعد إلزام المركزى باحتجاز احتياطى مخاطر %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017.



ويعتبر المعيار الدولى للمحاسبة بمثابة معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر، ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول 3 جوانب رئيسية تتمثل فى تصنيف وقياس الأصول، وقياس الخسائر، ومحاسبة التحوط، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان، والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية.



واحتجزت البنوك التى ينتهى عامها المالى فى 31 ديسمبر من كل عام النسبة مطلع العام الجارى، كما قامت بإعداد قوائم مالية مبدئية فى الربع الأول من العام ذاته.