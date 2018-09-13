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بورصة وشركات
تحالف وادى دجلة - مصارى يبدأ إنشاءات منتجع السخنة خلال أيام
الخميس 13 سبتمبر 2018 09:46 ص
منتجع بلو بلو العين السخنة
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■ تكلفة المشروع 2.5 مليار جنيه
■ 4 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة وتسليم المرحلة الأولى 2020
أحمد على
يستعد تحالف وادي دجلة العقارية وشركة مصارى للاستثمار السياحي لإطلاق المرحلة الأولى من بناء مشروع منتجع السخنة السياحى، خلال أيام على مساحة 320 آلف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه تقريبًا.
وكشف حسام عطية، رئيس شركة مصارى فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن شركته بالتعاون مع «وادى دجلة« قامت ببيع %30 من المرحلة الأولى، بما يعادل 250 وحدة من إجمالى 750 وحدة فندقية حتى نهاية أغسطس الماضى، وقال إن المبيعات الإجمالية المستهدفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن الشراكة مع «وادى دجلة»، تنص على تحمل «مصاري» %40 من التكاليف منها قيمة الأرض، و%60 لشركة وادى دجلة.
وأشار إلى أن شركته بالتعاون مع «وادى دجلة»، تعتزمان تسليم وحدات المرحلة الأولى من المشروع خلال 2020، فيما تُخططان لإنهاء المشروع بأكمله بعد 4 سنوات.
وأعلن أن التحالف حصل على موافقة القوات المسلحة على نسب ارتفاعات المبانى، إلى جانب موافقة هيئة التنمية السياحية على مساحة الحزام الأمنى للشاطئ بواقع 100 متر.
وأوضح أن مساحة المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 14 آلف متر، وإن منتجع السخنة سيضم 1548 وحدة سكنية، وفندقاً سياحياً، ومحالاً تجارية.
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