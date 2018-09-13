مفاوضات قناة السويس مع موانئ دبى تدور حول استغلال 5 كيلو فى المنطقة الاقتصادية

الفريق مهاب مميش



■ لاستغلال 5 كيلو كمرحلة أولى من إجمالى 95 كيلو متر تم الإعلان عنها

■ «مميش» رداً على طول المفاوضات: أفضل لوضع عقد متوازن



أحمد عاشور



علمت «المال» من مصادر مطلعة أن المفاوضات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وشركة موانئ دبى العالمية تدور حالياً حول تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة، لاستغلال وتنمية مساحة أرض تتراوح بين 4 و5 كيلو متر مربع .



وقال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لـ«المال»، إن مساحة المرحلة الأولى قد تصل إلى 5 كيلو متر مربع، على أن يتم تأسيس شركة بين الجانبين بنسبة %51 للهيئة الاقتصادية، و%49 لموانئ دبى .



ورداً على تأخر المفاوضات مع «موانئ دبي»، قال مميش إن من الأفضل أن تأخذ وقتها لوضع عقد متوازن خال من العيوب.



وكانت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وموانئ دبى، قد أعلنتا فى أغسطس 2017، عن اتفاق لإنشاء شركة التنمية الرئيسية، يتضمن استغلال 90 كيلو متر مربع كظهير لميناء العين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات لوجيستية.



وتعتبر الشركة الجديدة أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذى سمح للقطاع الخاص بالدخول فى شراكة مع الهيئة الاقتصادية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية.



وأكد «مميش» وقت الإعلان عن الاتفاق، أن الهيئة الاقتصادية ستبدأ إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فى غضون 3 أشهر، وفقا للإجراءات القانونية، والقواعد التى تضمن حقوق الطرفين، وفى ظل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الذى منح الهيئة صلاحيات تأسيس عدة شركات تنمية رئيسية، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذى أعطى سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، منها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.



يذكر أن موانئ دبى العالمية - DP World، واحدة من أكبر مشغلى الموانئ فى العالم، وهى شركة متفرعة عن شركة دبى العالمية - الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبى.



وتأسست شركة دبى العالمية رسميا عام 1999، وهى متخصصة فى مجال المواصلات البحرية، والبرية، والجوية، والخدمات اللوجيستية المتعلقة بتلك القطاعات، ويعمل بها 97000 موظف حول العالم.