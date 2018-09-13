EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
مفاوضات قناة السويس مع موانئ دبى تدور حول استغلال 5 كيلو فى المنطقة الاقتصادية
الخميس 13 سبتمبر 2018 09:39 ص
الفريق مهاب مميش
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الخليجية الكندية: الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لم تسحب أراضينا
وزير الدولة البرتغالى يزور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
جولة رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بلندن
الفريق مهاب مميش
■ لاستغلال 5 كيلو كمرحلة أولى من إجمالى 95 كيلو متر تم الإعلان عنها
■ «مميش» رداً على طول المفاوضات: أفضل لوضع عقد متوازن
أحمد عاشور
علمت «المال» من مصادر مطلعة أن المفاوضات الجارية بين الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وشركة موانئ دبى العالمية تدور حالياً حول تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة، لاستغلال وتنمية مساحة أرض تتراوح بين 4 و5 كيلو متر مربع .
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لـ«المال»، إن مساحة المرحلة الأولى قد تصل إلى 5 كيلو متر مربع، على أن يتم تأسيس شركة بين الجانبين بنسبة %51 للهيئة الاقتصادية، و%49 لموانئ دبى .
ورداً على تأخر المفاوضات مع «موانئ دبي»، قال مميش إن من الأفضل أن تأخذ وقتها لوضع عقد متوازن خال من العيوب.
وكانت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وموانئ دبى، قد أعلنتا فى أغسطس 2017، عن اتفاق لإنشاء شركة التنمية الرئيسية، يتضمن استغلال 90 كيلو متر مربع كظهير لميناء العين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات لوجيستية.
وتعتبر الشركة الجديدة أول تطبيق لتعديلات قانون المنطقة الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، الذى سمح للقطاع الخاص بالدخول فى شراكة مع الهيئة الاقتصادية لتأسيس شركة للتنمية الرئيسية.
وأكد «مميش» وقت الإعلان عن الاتفاق، أن الهيئة الاقتصادية ستبدأ إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فى غضون 3 أشهر، وفقا للإجراءات القانونية، والقواعد التى تضمن حقوق الطرفين، وفى ظل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، الذى منح الهيئة صلاحيات تأسيس عدة شركات تنمية رئيسية، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذى أعطى سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، منها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.
يذكر أن موانئ دبى العالمية - DP World، واحدة من أكبر مشغلى الموانئ فى العالم، وهى شركة متفرعة عن شركة دبى العالمية - الذراع الاستثمارية الدولية لحكومة دبى.
وتأسست شركة دبى العالمية رسميا عام 1999، وهى متخصصة فى مجال المواصلات البحرية، والبرية، والجوية، والخدمات اللوجيستية المتعلقة بتلك القطاعات، ويعمل بها 97000 موظف حول العالم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا