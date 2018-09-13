انعقاد ندوة الامتياز في التعليم الطبي بالأكاديمية العسكرية.. اليوم

تنظم مؤسسة "إلسفير" Elsevier - وهي شركة عالمية رائدة في توفير حلول معلوماتية في المجالات الطبية و التقنية و العلمية – وبنك المعرفة المصري ندوة بعنوان "الامتياز في التعليم الطبي" والتي تنطلق فعالياتها اليوم.

تُعقد الندوة والتي تمتد ليومين في الاكاديمية الطبية العسكرية بمبنى التعليم الطبي المستمر وتهدف الى دعم المبادرة القومية التي تعمل على تطوير جودة معايير التدريس بقطاع التعليم العالي في انحاء الجمهورية لانشاء نموذج تعليمي متكامل قائم على الكفاءة والتميز.

يشارك البروفيسور رونالد هاردن في هذه الندوة كمتحدث رسمي، وهو معروف بحضوره المتميز كأحد أشهر الشخصيات في مجال التعليم الطبي بأكثر من 40 دولة، بينما ساهمت أعماله والعديد من الجوائز التي حصل عليها في الترويج له كأحد أبرز العلماء في مجال التعليم الطبي. يستعرض المتحدثون من خلال عروضهم أبرز الابتكارات، التحديات والفرص في مجال التعليم الطبي كما يلقون الضوء على دور المعلمين مستقبلا في هذا المجال، وسيقوم الحضور من خلال ورش العمل التفاعلية بتشكيل مجموعات تبتكر حلول عملية سريعة لما يقابلهم من مشكلات في العملية التعليمية اليومية.

,يقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس بنك المعرفة المصري: "نحو أكثر من 2 مليون مواطن مصري قاموا باستخدام بنك المعرفة والاستفادة منه بشكل فعّال، والذي يعتبر أكبر مكتبة رقمية في العالم، ومن المؤكد أنه سيلعب دورا هاما في تطوير منظومة التعليم الطبي في مصر من خلال تقديم معلومات دقيقة ومباشرة لكل مستخدميه من معلمين ومسئولي القطاع الصحي والطلاب والباحثين على حد سواء".

يعود تاريخ التعليم الطبي في مصر الى عام 1827 عندما قام محمد علي باشا بتأسيس مدرسة تعليمية عسكرية بمنطقة أبو زعبل، كما عُرفت مصر على مر العصور بدورها الرائد في التعليم الطبي ومن ثم فتلك المبادرة تهدف الى وضع حجر الاساس لمزيد من الامتياز والتقدم في هذا المجال.

ويقول ديفيد جيم، مدير الحلول الالكترونية لقطاع التعليم لأوربا والشرق الأوسط وافريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا بمؤسسة "إلسفير" Elsevier والذي ترأس ورشة عمل للتفكير التصميمي : "نحن سعداء بمشاركتنا في هذا المنتدى التعليمي ونتطلع لتقديم مساهمتنا من خلال الحلول التكنولوجية الطبية التي تقدمها مؤسسة "إلسفير" Elsevier وكلنا ثقة بمدى فاعليتها في تعزيز منصة التعليم الطبي في مصر".

تستضيف الندوة مجموعة من عمداء الكليات الطبية في مصر بالاضافة الى 150 من الاساتذة الاكاديميين تم اختيارهم بعناية من قبل المجلس الأعلى للجامعات لتسليحهم بالمهارات الاساسية لتنفيذ المبادرة الحكومية وبرنامجها الاصلاحي.

انطلقت المبادرة القومية في يونيو 2016 حينما لاحظ القائمون على القطاع الطبي للمجلس الأعلى للجامعات غياب الشمولية الحقيقية بالمناهج الطبية فأصدروا قرارا بتشكيل لجنة لاصلاح قطاع التعليم الطبي لطلاب درجة البكالوريوس بكليات الطب والجراحة.