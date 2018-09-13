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ثقافة وفنون
وعد البحرى تتعرض لحالة تسمم
الخميس 13 سبتمبر 2018 04:13 ص
وعد البحري
أخر الأخبار
وعد البحري
أحمد حمدي
تعرضت المطربة السورية وعد البحري لحالة تسمم بعد تناولها وجبة غذاء فاسدة.
وقد قام زوجها المنتج أحمد البنا بنقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة من منزلها بمدينة السادس من اكتوبر وقد قام الطبيب المعالج لها بعمل الإسعافات العلاجية اللازمة لها، إلى أن تم استقرار حالتها الصحية.
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