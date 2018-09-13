EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
أول تعليق من وزيرة السياحة عن أسباب وفاة السائحين البريطانيين
الخميس 13 سبتمبر 2018 04:11 ص
حوار وزيرة السياحة رانيا المشاط للمال
أخر الأخبار
حوار وزيرة السياحة رانيا المشاط للمال
أحمد عاشور
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بياناً يخاطب وكالات الأنباء الأجنبية مفاده أن تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثماني السائحين البريطانيين چون و سوزان كوبر، والذي أصدره اليوم النائب العام المصري المستشار نبيل صادق ، يسهم في الإجابة على التساؤلات التي كانت تؤرق أسرة المتوفين خلال الأسابيع الماضية، مضيفة أنها تتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة .
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه طبقا للتقرير الذي أعلنه النائب العام الْيَوْمَ ، فقد تم تحديد أسباب الوفاة، و هي بكتيريا E-coli ، من قبل فريق من الأطباء المعتمدين دوليا ، وأضافت أن هذا التقرير يضع حداً لكثير من اللغط الذي اثير في الآونة الاخيرة حول هذه الواقعة.
وأكدت الوزيرة أن صحة وسلامة جميع السائحين أمر بالغ الأهمية، مشددة على أن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات المقدمة للسائحين على رأس أولويات الحكومة المصرية.
واختتمت أن الوزارة تقوم بقراءة تقرير الطب الشرعي باستفاضة وتدقيق، وذلك لتحديد الخطوات والاجراءات التالية التي ستتخذها من أجل ضمان سلامة السائحين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا