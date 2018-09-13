أول تعليق من وزيرة السياحة عن أسباب وفاة السائحين البريطانيين

حوار وزيرة السياحة رانيا المشاط للمال

أحمد عاشور



أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بياناً يخاطب وكالات الأنباء الأجنبية مفاده أن تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثماني السائحين البريطانيين چون و سوزان كوبر، والذي أصدره اليوم النائب العام المصري المستشار نبيل صادق ، يسهم في الإجابة على التساؤلات التي كانت تؤرق أسرة المتوفين خلال الأسابيع الماضية، مضيفة أنها تتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة .



وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه طبقا للتقرير الذي أعلنه النائب العام الْيَوْمَ ، فقد تم تحديد أسباب الوفاة، و هي بكتيريا E-coli ، من قبل فريق من الأطباء المعتمدين دوليا ، وأضافت أن هذا التقرير يضع حداً لكثير من اللغط الذي اثير في الآونة الاخيرة حول هذه الواقعة.



وأكدت الوزيرة أن صحة وسلامة جميع السائحين أمر بالغ الأهمية، مشددة على أن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في الخدمات المقدمة للسائحين على رأس أولويات الحكومة المصرية.



واختتمت أن الوزارة تقوم بقراءة تقرير الطب الشرعي باستفاضة وتدقيق، وذلك لتحديد الخطوات والاجراءات التالية التي ستتخذها من أجل ضمان سلامة السائحين.