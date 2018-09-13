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ثقافة وفنون
بشار الجواد أعلن بداية الحكاية وأشعل الأجواء في حفله في طرابلس
الخميس 13 سبتمبر 2018 04:09 ص
بشار الجواد
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بشار الجواد
أحمد حمدي
أحيا نجم The Voice بشار الجواد حفلاً في مدينة طرابلس يوم السبت الماضي حضره عدد كبير من محبي بشار الذين قدموا من مختلف المناطق اللبنانية و استقبلوه بحفاوة واحتفلوا معه بعيد ميلاده الذي صادف فس اليوم نفسه. أشعل بشار الأجواء في VIP طرابلس وغنى الحضور معه حتى ساعات الصباح الأولى.
يوم الأحد في Biel بيروت كان لبشار لقاء مع عدد كبير من طلاب الجامعات المشاركين في change maker festival الذي كان برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري و حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. طلب المنظمون من بشار أن يروي للطلاب قصة نجاحه، فأخبرهم أنها قصة على درب النجاح . تفاعل الحاضرون معه و طرحوا العديد من الأسئلة وقاموا بالتقاط الصور معه.
من الملفت أن بشار يحقق كل هذا النجاح وهو لم يطلق سوى كوفر أغاني حتى اليوم، ونذكر أنه بصدد التحضير لأغنية خاصة يعلن عنها قريباً.
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