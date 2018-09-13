الأطباء تشكو فوضى الإعلام الطبي إلى رئيس الوطنية للإعلام

رحاب صبحى :



توجه صباح أمس نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري على رأس وفد مكون من أمين عام النقابة الدكتورة نجوى الشافعي ووكيل عام النقابة والدكتور أسامة عبد الحي إلى رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مكرم محمد احمد لتقديم بلاغ و شكوى رسمية ، مما يحدث في الأعلام الطبى سواء فوضى الإعلان عن منتجات عشوائية يسمونها طبية أو ظهورا لأطباء بشكل دعائي وتسويقي في البرامج .



وأوضح خيرى ان هناك فوضى عارمة تجتاح بعض الفضائيات فيما يخص عرض المنتجات الطبية وظهور الأطباء بشكل إعلاني ودعائي دون الالتزام بأي تراخيص أو رقابة من أي نوع مما قد يؤثر بالسلب علي وعي المواطن المصري وصحته ، في حين أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 بنص في مادتيه الأولى والثانية علي تجريم الإعلان بأي وسيلة عن أى منتج صحي أو خدمات صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في مادة 3 من ذات القانون .

وطالب وفد النقابة في المذكرة التي تقدم بها لرئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مكرم محمد احمد بتقنين هذه الأوضاع بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية

وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك او عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وانه طبيب وليس احد أعضاء الفريق الطبي .



وأيضاً عدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته او مكان الوصول إليه وعدم الاستعانة بحالات المرضى فى البرامج للشرح او للترويج لانجازات طبية ، ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات فى البرامج .



أما فيما يعرضه الطبيب من معلومات طبية قد تكون مغلوطة قال خيرى ان النقابة تحتفظ بحقها في مقاضاة الطبيب والقناة التى سمحت بعرض هذه المعلومات الخاطئة علي شاشاتها .



كما رحب رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام مكرم محمد أحمد بالنقيب والوفد المرافق له وأستمع لتفاصيل ما يجرى من تجاوزات على الساحة وأكد مساندته ودعمه الكامل للوقوف بحزم أمام هذه الفوضى قائلا أنا معكم والمجلس االاعلى لتنظيم الاعلام ونقابة الأطباء يلتزمون بلوائح آداب المهنة و القوانين المنظمة للإعلان عن المنتجات ولجنة رقابة التراخيص الخاصة بالمنتجات وجهاز حماية المستهلك نستطيع إيقاف هذه الفوضى مضيفا ان الهيئة تنفذ على الفور بلاغات جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة فيما يخص التجاوزات الإعلامية والإعلانية التي تحدث.

وأكد مكرم محمد أحمد على ضرورة التعاون والاتصال المستمر مع نقابة الأطباء لكى نصل الى ترسيخ مفهوم أن الخدمة الطبية ليست خدمة سوقية يروج لها عبر الإعلان.



وأكدت نقابة الأطباء على توفير آلية اتصال تعمل 24 ساعة لكل القنوات والمعدين ليتمكنوا التأكد من تخصص الطبيب ودرجته العلمية قبل استضافته على الهواء.