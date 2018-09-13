EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
نقيب الفلاحين يدشن حملة لعودة القرية المنتجة
الخميس 13 سبتمبر 2018 03:40 ص
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين
أخر الأخبار
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين
الصاوي أحمد
قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين انه يدعو الجميع حكومة وشعبا لتشجيع القرويين علي الانتاج ورجوع القريه المنتجه بعدما اصبحت القري المصريه قري مستهلكه تعتمد علي الخبز المدعم والفراخ البيضا ءوشراء الالبان والشيبسي ولم تعد الاهتمام بتربية الطيور والمواشي وتصنيع الجبن والسمن والمنتجات الزراعيه الاخري هدف للقرويين بعدما ارتفعت اسعار الاعلاف وغاب الاهتمام من المسؤلين باحوال سكان القري من توفير الخدمات الاساسيه من صرف صحي ورصف طرق وقلة الاهتمام بالوحدات الصحيه والمدارس الريفية.
وأضاف نقيب الفلاحين أنه يحذر من تحول القري الي بؤر للبطاله وهجرة شباب القري للعمل في المدن واهمال الزراعه لافتا الي قلة الاهتمام الحكومي بتحسين أحوال سكان الريف سيشجع الهجره الداخليه مما يزيد الاعباء في المدن ويؤدي الي انقراض الانتاج الريفي بعدما اصبحت معظم القري طارده للسكان.
وأوضح "حسين" أنه يسعى لتدشين حمله قوميه باسم القريه المنتجه مطالبا الدوله بتشجيع شباب القري لعمل مشاريع صغيره تمولها البنوك المصريه بقروض ميسره خاليه من الروتين الذي يحبط المقبلين علي العمل بالاشتراك مع الجمعيات والاتحادات والنقابات والاحزاب لافتا ان ذلك سيكون له اثر كبير في الاقتصاد العام للدوله والقضاء علي البطاله والفقر المنتشران بالقري كما يحد من ظاهرة الهجره للمدن للهروب من البطالة.
وأشار إلى أن المشاريع الصغيره قد تكون تربية طيور لإنتاج البض واللحوم البيضاء او مواشي لانتاج الالبان واللحوم الحمراء او مزارع صغيره لتربية الاسماك او تصنيع ادوات بسيطه من جريد النخيل وماكينات خياطه ودور حضانه وكتاتيب لتعلم اللغات، ومصانع صغيره للتغليف وانتاج العصاىر والمربات بحيث تتكفل الجمعيات بتسويق المنتجات وتغطي البنوك ورجال الاعمال التكاليف بالقسط.
وأكد حسين عبدالرحمن علي ضرورة استغلال شباب القري والفتيات باعمال منتجه ومربحه لصالح الدوله بحيث توفر الدوله النوادي الترفيهيه والرياضيه بالقري وتسهل الترخيص المطلوب لهذه الاعمال مطالبا ان يكون للقري النصيب الاكبر من دخلها سواء ضرايب او من دخول القري الاخري تصرف علي المرافق العامه داخل القريه بحيث يتمتع اهل القريه بثروات القرية الطبيعية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا