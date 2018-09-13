وكيل النواب: الطاقة المتجددة في مصر ستصل إلى 26٪ بحلول 2022

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



شارك سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على رأس الوفد المصري المشارك في المنتدى البرلماني العالمي الثاني للتنمية المستدامة والمعنقد بمدينة بالي بإندونيسيا من 12-13سبتمبر 2018.



وأكد وكيل البرلمان خلال كلمته اليوم عن الاستهلاك والترشيد للطاقة في المدن والمجتمعات المستدامة، "أن مصر تسعى إلى تنوع مصادر الطاقة والعمل على انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحيوانية والبدء في في الاستفادة من طاقة حرارة باطن الارض" مضيفا أنه من المنتظر أن تبلغ الطاقة المتجددة 26 ٪من اجمالي الطاقة المنتجة بحلول 2022 في مصر



وأضاف وهدان "أننا مطالبون بإصدار التشريعات الملائمة ومراجعة القوانين القائمة للتأكد من توافقها مع أهداف التنمية المستدامة، وحث الحكومات على التوقيع على الاتفاقيات التي تدور في إطار أجندة التنمية ومراقبة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات، ووضع مؤشرات كمية يمكن من خلالها تحديد مدى التقدم فيما يتعلق بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.



ويناقش المنتدى العديد من القضايا الهامة بشأن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠ التى أقرها قادة الدول امام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر ٢٠١٥، والتحديات التى تعترض سبل تنمية ونهضة وتطوير شعوبها على أن تشمل فئات المجتمع ومكوناته والبشرية جمعاء.



ومن أهم القضايا المعروضة للمناقشة هي الاستهلاك والترشيد للطاقة في المدن والمجتمعات المستدامة، وجودة التعليم والتكنولوجيا للوصول للصناعات الخضراء، و مشاركة النساء والتنمية المستدامة، والعمل البرلماني من اجل حصول الجميع على طاقة قليلة التكلفة ومستدامة يعتمد عليها.