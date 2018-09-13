وزيرة التضامن ومحافظ دمياط تفتتحان فرنكس دمياط بمدينة الأثاث.. اليوم

غادة والي 4458

الميقاتي: المعرض يخدم استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الصادرات



المال خاص



تفتتح الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غداً الخميس، معرض فرنكس دمياط بمدينة الأثاث بدمياط، الذى تنظمه جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك، خلال الفترة من 13 - 18 سبتمبر الحالي.



وقال المهندس خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين –إكسبولينك، أن المعرض يقام على مساحة اجمالية تقدر بـ 10 الاف متر مربع ويشارك فيه أكبر وأشهر المشترين الدولين فى 17 دولة وهم فرنسا والمانيا والهند كازاخستان وكينيا والكويت والسعودية والامارات ولبنان والمغرب وايطاليا وكندا والاردن وجنوب افريقيا والسودان وتونس وغانا.



واضاف الميقاتي، أن معرض فرنكس دمياط يخدم أهداف واستراتيجية الدولة نحو مواكبة تطور صناعة الاثاث عالمياً وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن صادرات مصر من القطاع بلغت 331 مليون دولار خلال 2017، في حين بلغ إجمالي واردات العالم عام 2017من قطاع الأثاث 383.3 مليار دولار ، وتستورد الولايات المتحدة 90 مليار دولار بينما تقدر واردات أفريقيا من قطاع الأثاث 8.5 مليار دولار .



وأكد أن جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك تسعى من خلال تنظيم معرض فرنكس دمياط أن يكون المعرض نافذة عالمية تطل من خلالها الصناعات المصرية نحو العالمية وأن يكون المعرض المعيار لمدى التطور الذي تحققه صناعة الأثاث عاماً بعد عام والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات المصرية بالاضافة إلى خلق قاعدة جديدة من المصدرين المصريين.



وأشار الميقاتى، أن معرض فرنكس دمياط يأتى ضمن سلسلة معارض فرنكس التى تنظمها الجمعية بالتعاون مع العديد من الشركاء والتى تهدف إلى الترويج للصناعة المصرية فى مختلف القطاعات لكافة الدول الاجنبية والافريقية والعربية ومن أبرز سلسلة معارض فرنكس للاثاث، فرنكس ايجيبت للاثاث ، و فرنكس افريقيا بجانب فرنكس دمياط.



ووضعت جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك مجموعة من الاهداف الرئيسية لاقامة معرض فرنكس دمياط تتمثل فى دعم جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعة الوطنية، ودعم أصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية الواعدة بمصر وتبادل الخبرات وفتح اسواق خارجية جديدة ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع والتحديات والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى التي تقيمها الدولة.



يذكر أن معرض فرنكس دمياط للاثاث يأتى فى أطار البروتوكول الموقع بين "إكسبولينك" ومحافظة دمياط و شركة مدينة دمياط للأثاث لاقامة معرض متخصص يخدم المصانع والورش المتواجدة بدمياط واستقطاب أكبر وأشهر المشترين الدولين بهدف النهوض بالصناعة الوطنية عالمياً.