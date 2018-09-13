نويرة تحيى ذكرى رحيل سيد درويش بالأوبرا

أحمد حمدي



تبدأ فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى موسمها الفنى 2018-2019 بحفل يقام فى الثامنة مساء الخميس 13سبتمبر على المسرح الكبير بالاوبرا تحيى خلاله الذكرى الـ ٩٥علي رحيل باعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي سيد درويش والذكرى الـ 35 لرحيل كروان الشرق فايزة احمد و الذكري ال ٣٧ علي رحيل الموسيقار رياض السنباطي.



يتضمن البرنامج باقة من اروع و اشهر اعمالهم التي قدموها علي مدار مشوارهم الفني بالاضافة الي مجموعة متنوعة من اشهر الاعمال التي جمعت بينهم يشدو بها نجوم الاوبرا حسناء كمال ، صابرين النجيلي ، رضوي سعيد ، نهاد فتحي ، عبير امين ، مي حسن ، ياسر سليمان ، محمود عبد الحميد ، احمد سعيد و مصطفي النجدي.



المعروف أن الشيخ سيد درويش ولد بالإسكندرية في 17 مارس 1892 وتوفي في 10 سبتمبرعام 1923 بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهري. التحق بالمعهد الديني بالإسكندرية عام 1905 ثم عمل في الغناء في المقاهي. اقتبس من اقوال ا لزعيم مصطفي كامل بعض عبارته وجعل منها مطلعا للنشيد الوطني بلادي بلادي لك حبي وفؤادي.



أما فايزة أحمد ولدت عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء و كان عمرها11 عام ولقبت بكروان الشرق ، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأغنيات.



ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية ، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل ، محمود الشريف ، محمد الموجى ، محمد عبد الوهاب ، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا و بناتي و منتهى الفرح ورحلت عن عالمنا في 24سبتمبر عام 1983.



والموسيقار رياض السنباطي ولد في 30 نوفمبر عام 1906 و توفي في 10 سبتمبر 1981 هو موسيقار وملحن مصري وأحد أبرز الموسيقيين العرب، والمتفرد بتلحين القصيدة العربية. بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً في الأوبرا العربية والأوبريت والاسكتش والديالوج والمونولوج والأغنية السينمائية والدينية والقصيدة والطقطوقة والموال وبلغ عدد مؤلفاته الموسيقية 38 قطعة، وبلغ عدد شعراء الأغنية الذين لحن لهم 120 شاعراً،[1] أبرزهم أم كلثوم، ومنيرة المهدية، وفتحية أحمد، وصالح عبد الحي، ومحمد عبد المطلب، وعبد الغني السيد، وأسمهان، وهدى سلطان، وفايزة أحمد، وسعاد محمد، ووردة، وميادة الحناوي ونجاة، وسميرة سعيد، وابتسام لطفي وطلال مداح، وعزيزة جلال الذي قدم لها مجموعة من الأغاني العاطفية ولحن لها آخر عمل فني له.