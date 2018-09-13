جامعة القاهرة تعفي أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية

جامعة القاهرة 22

أحمد اللاهونى:



عقد مجلس جامعة القاهرة، اليوم اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لبحث الاستعدادت والترتيبات النهائية لبدء الدراسة واستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2018/2019 والمقرر له يوم السبت 22 سبتمبر، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجديد.



واستهل رئيس الجامعة، الاجتماع بتهنئة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ببدء العام الجامعي الجديد، وأعلن عن إعفاء جميع أبناء الشهداء من الشرطة والجيش من المصروفات الدراسية ومصروفات الإقامة في المدن الجامعية



وشدد على ضرورة إنتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل والمكتبات، وذلك قبل بدء الدراسة بأسبوع لضمان إنتظام العملية التعليمية من اليوم الأول، وكذلك الإنتهاء من توزيع الطلاب علي الشعب والأقسام الدراسية، وإستخراج البطاقات الجامعية، والإنتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات.



وقدم الخشت ، التهنئة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجديد، مشيداً بالتعاون بين المحافظة والجامعة من خلال عدة مشروعات، أبرزها مشروع تطوير ترعة المنصورية، وشكر الخشت اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة السابق. كما قدم الشكر للدكتورة جيهان يسري للجهود التي بذلتها خلال فترة عمادتها لكلية الإعلام، وقدم التهنئة للدكتورة هبه السمري لتعيينها قائماً بأعمال عميد الكلية، كما كرم رئيس الجامعة الدكتور فتحي خضير لإنتهاء فترة عمادته لكلية طب قصر العيني، كما هنأ الدكتورة هالة صلاح العميد الجديد لطب القصر العيني . وتقدم الخشت بالتهنئة للدكتور محمد لطيف العميد السابق لمعهد الأورام، لتعيينه أميناً للمجلس الأعلى للجامعات، وهنأ الدكتور حاتم أحمد عبد الرحمن أبو القاسم لتعيينه قائماً بأعمال عميد المعهد.



واستعرض الخشت، كافة الإستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد مع مجلس الجامعة وذلك في ما يتعلق بإنتهاء أعمال التجديد والصيانة بالمباني الجامعية قبل بدء الدراسة، و تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية من اليوم الأول للدراسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية، وأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات، إلي جانب خطط الكليات لإستقبال الطلاب من اليوم الأول للدراسة.



واستعرض رئيس جامعة القاهرة، خطة الجامعة في إستقبال الطلاب الجدد والإحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة وتاريخ الجامعة، وذلك بمشاركة الطلاب القدامي، إلي جانب حفل استقبال يُقام بجوار قبة الجامعة للطلاب يتضمن أنشطة طلابية ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية.



وأكد الخشت، علي ضرورة قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والإقتراب منهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلي جانب الموسم الثقافي والفني علي مستوي الجامعة، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام. موضحًا دور إدارات رعاية الشباب في كل كلية، جنبًا إلي جنب مع رعاية الشباب علي مستوي الجامعة، في العمل مع الطلاب وتوفير الأنشطة التي تناسبهم وتلبي إحتياجاتهم.



وقال رئيس جامعة القاهرة أن عمليات التطوير الخاصة بمبني القبة والذي تخضع لمواصفات أثرية وكان لكلية الآثار بالجامعة دور هام وكبيرفي هذا الإطار، كما استعرض أعمال تطوير المدن الجامعية بالشكل الذي يليق بجامعة القاهرة، مشيراً فيما يتعلق بتسكين الطلاب، أن العمل قائم في صيانة المدن الجامعية التابعة للجامعة منذ فترة، ومضيفاً استمرار العمل بمكتب رعاية الطلاب الغير قادرين.



وأعلن رئيس جامعة القاهرة عن مشروع مشترك بين جامعة القاهرة ومديرية الأمن بالجيزة لدراسة إتجاهات الجريمة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لعمل مشروع بحثي في هذا الأمر وتقديمة لمدير الأمن لمعالجة أسباب إزدياد معدلات الجريمة في محافظة الجيزة.