إنشاء سوق مجمع للأسماك في بورسعيد بمساحة 17 ألف متر مربع

المصرية للأسماك

أمانى العزازي



تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ظهر اليوم سوق الاسماك الجديد المقام بمنطقة القنال الداخلي والذي اوشك العمل به علي الانتهاء رافقة خلالها المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة وباسم عمر رئيس حي العرب ومسئولي التخطيط العمراني والمشروعات والطرق بالمحافظة حيث تابع المحافظ سير العمل داخل السوق مؤكدا بان معدلات العمل تسير بصورة طيبة ويجري الان تجهيز السوق للافتتاح خلال الفترة القادمة، مشيرا بأن هذا السوق ياتي في اطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك للعاملين في مجال بيع الاسماك سواء للقطاعي او الجملة.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الاعمال داخل السوق وكذلك المنطقة المحيطة به لتليق بالشكل الجمالي والحضاري المقام علية السوق والذي يضاهي كبري الاسواق العاملة في هذا المجال والمقامة على أحدث النظم والإمكانيات الحديثة، بالاضافة الي نظام متكامل لكاميرات المراقبة لسهولة السيطرة وتأمين السوق.



يذكر بأن السوق يقام على مساحة 16 ألف و550مترًا، ويضم 82 محل قطاعى بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100متر ومبنى إداري بمساحة 720مترا ويضم عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام اطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.