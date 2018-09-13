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نقل وملاحة
خدمة جديدة لتحالف Ocean Alliance العالمي بميناء غرب بورسعيد
الخميس 13 سبتمبر 2018 02:08 ص
بعد انسحابه من شرق بورسعيد.. عودة تحالف "OCEAN ALLIANCE" بميناء غرب
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بعد انسحابه من شرق بورسعيد.. عودة تحالف "OCEAN ALLIANCE" بميناء غرب
أمانى العزازي
نجح ميناء غرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب خدمة جديدة من خدمات التحالف الملاحي العالمي Ocean Allianceوذلك لربط حركة التجارة بين شرق آسيا وأوروبا.
واستقبل الميناء السفينة (CMA -CGM AURUGUAY) القادمة من ميناء تركيا والتى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها ٣٠٠ مترا وعرض ١٤٠مترا وغاطس ١١،٥ مترا وحمولة كلية ٩٦،٤٢٤ طن.
وتغادر السفينة الميناء بعد تفريغ حمولتها متجهة إلى ميناء جدة وتعد هذه الرحلة هى الثامنة التى يستقبل فيها الميناء هذه السفينه منذ بداية ٢.١٨.
وفي هذا السياق أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ المنطقة الشمالية تسعى خلال الفترة الحالية لجذب هذه النوعية من السفن وتردد خدماتها على موانئ بورسعيد في ظل السياسات التحفيزية التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لرفع طاقة محطة الحاويات وزيادة حجم تداولها، مشيرا إلى أعمال التطوير التى تمت بالميناء في مارس ٢٠١٨ حيث قامت هيئة قناة السويس بتكريك ميناء غرب بورسعيد وزيادة غاطس وعمق رصيف الحاويات والوصول بالغاطس من ١٤،٨ متر إلى ١٥،٥مترا مما يجعله قادرا على إستقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلى ١٤٠٠٠ و ١٥٠٠٠ حاوية، بالإضافة إلى تعميق دائرة الدوران المجاورة للميناء مما يساعد في جذب عملاء جدد وعودة للخطوط الملاحية العالمية لبورسعيد.
وقال الفريق مميش أن التحالف الملاحي العالمي الذي يضم خمسة خطوط ملاحية كبرى وهى (CMA)و (COSCO)و (OOCL) و(APL)و(EVERGREEN) يستهدف التحالف في خدمته الجديدة لموانئ بورسعيد بتنفيذ ٦٠ رحلة سنويا بإجمالي ١٢٠ سفينة وبحجم تداول متوقع ٦٠ ألف حاوية سنويا.
وأضاف الفريق مميش أن تشغيل الخدمة الجديدة يعد إستكمالاً لنجاح المفاوضات التي تمت مع التحالف الملاحى والتى أثمرت عن دخول خدمتين لمجموعة من سفن الحاويات التابعة للتحالف وهو يعد بذلك نجاحا جديدا ضمن نجاحات تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطبيقا لرؤية الدولة في تطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها التنافسية مع الموانئ المجاورة.
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