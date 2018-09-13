حفل مصري إيطالي للأوركسترا السيمفوني بالأوبرا.. السبت

دار الأوبرا المصرية

الأوبرا تحتفل بالذكري ١٢٥ لرحيل المؤلف الموسيقى العالمى تشايكوفسكى



أحمد حمدي



تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا بالتعاون مع المركز الثقافى الأيطالى لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين بعد المائه لوفاة المؤلف الموسيقى العالمى الشهير تشايكوفسكى، وذلك فى الثامنة مساء السبت ١٥ سبتمبر على المسرح الكبير.



ويشارك صوليست الفيولينة الإيطالى لوقا مارتسى وصوليست الفيولا الإيطالية آنا سيروفا ومصاحبة كورال اكابيلا اشراف مايا جيفينيريا

يتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات الموسيقية العالمية وهى رقصات بولوفيتسية لالكسندر بورودين ، سيمفونيا كونشرتنتى للفيولينة والفيولا والأوركسترا لفولفجانج اماديوس موتسارت والسيمفونيه رقم ١ لبيوترايليتش تشايكوفسكى.