EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
حفل مصري إيطالي للأوركسترا السيمفوني بالأوبرا.. السبت
الخميس 13 سبتمبر 2018 01:29 ص
دار الأوبرا المصرية
أخر الأخبار
دار الأوبرا المصرية
الأوبرا تحتفل بالذكري ١٢٥ لرحيل المؤلف الموسيقى العالمى تشايكوفسكى
أحمد حمدي
تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا بالتعاون مع المركز الثقافى الأيطالى لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين بعد المائه لوفاة المؤلف الموسيقى العالمى الشهير تشايكوفسكى، وذلك فى الثامنة مساء السبت ١٥ سبتمبر على المسرح الكبير.
ويشارك صوليست الفيولينة الإيطالى لوقا مارتسى وصوليست الفيولا الإيطالية آنا سيروفا ومصاحبة كورال اكابيلا اشراف مايا جيفينيريا
يتضمن برنامج الحفل باقة من المؤلفات الموسيقية العالمية وهى رقصات بولوفيتسية لالكسندر بورودين ، سيمفونيا كونشرتنتى للفيولينة والفيولا والأوركسترا لفولفجانج اماديوس موتسارت والسيمفونيه رقم ١ لبيوترايليتش تشايكوفسكى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا