رواد النيل.. تعقد الملتقى الأول لتدريب شباب المبادرة

المال خاص

عقدت "رواد النيل" الدائم لدعم الصناعة المحلية وريادة الأعمال والابتكار وتنمية مهارات الشباب، المبادرة ملتقاها الأول لتدريب الشباب على مدار يومين بمقر جامعة النيل وبمشاركة 25 متدرب يمثلون 13 محافظة مختلفة.

واحتوى البرنامج على تدريب المتطوعين على مهارات الاتصال، بالإضافة لشرح كامل لتفاصيل مبادرة رواد النيل، وبرنامج تحدي الابتكار بكافة فروعه، وبرنامج التوعية والتدريب، والتعريف بمراكز تطوير الاعمال المزعم إنشاءها بالبنوك لإرشاد الشباب الراغبين في إنشاء شركاتهم والحصول على التمويل المطلوب من البنوك بعد التوافق مع شروطها.

من جانبها أكدت هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، أن برنامج التدريب يأتي في إطار سعي المبادرة لخلق كوادر شابة قادرة على الإبداع والابتكار من خلال اطلاعهم على أحدث التقنيات وأساليب العمل المختلفة وتزويدهم بطرق تأسيس ودعم وتطوير كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت لبيب أن برنامج شباب "رواد النيل" هو برنامج تطوعي يستهدف دعم أنشطة المبادرة بكافة المحافظات ودعم بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على إنشاء مشروعات خاصة، من أجل تحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل وسد حاجات المجتمعات التي تنشأ بها تلك المشروعات.

وبدورهم عبر الشباب المتطوعون عن سعادتهم بالفرصة التي منحتها لهم مبادرة "رواد النيل" بالتدريب العملي على جميع مراحل تطوير الأعمال.. مؤكدين أن البرنامج له العديد من الجوانب الإيجابية، التي ستنعكس بالضرورة على مستقبلهم وحياتهم العملية.

أشاد محمد حامد أحد المتدربين من محافظة البحيرة، بالمحتوى المقدم خلال برنامج التدريب، مؤكدا انه شارك في العديد من برامج التدريب لكن هذه المرة مختلفة ومفيدة. واصفا برنامج التدريب بأنه استثمار جيد في الشباب يصنع منهم عناصر فاعلة ويزودهم بخبرات كبيرة من خلال التعاون الكبير بين كافة العاملين بالمبادرة والمتدربين.

وتعد مبادرة رواد النيل أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال في مصر، والتي تمثل نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية بين البنك المركزي وجامعة النيل الأهلية الرائدة في مجال تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية والتي من المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات.