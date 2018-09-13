فاروس: عاملان يدفعان المركزي لتثبيت الفائدة باجتماع 27 سبتمبر

فاروس اللوجو الجديد

منى عبدالباري



توقع بنك استثمار فاروس إبقاء البنك المركزي على معدلات الفائدة الراهنة باجتماع لجنة السياسات النقدية في 27 سبتمبر الجاري، عند 16.75% و17.75% للإيداع، والإقراض على الترتيب، مدفوعا بعاملين أساسيين وهما؛ تراجع حيازات الأجانب من أدوات الدين المحلية، وأوضاع الأسواق الناشئة.



وقال بنك الاستثمار في تقرير بحثي صدر اليوم إنه "يجدر بالإشارة إلى أن تراجع ملكية الأجانب بأدوات الدين المحلية قصيرة الأجل بنسبة 9.7% لأجل عام في يوليو الماضي لأقل من 15.1 مليار دولار، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في يونيو قد يقود المركزي إلى سياسة نقدية أكثر حذرا لتجنب خروج الأموال الأجنبية".



وتراجعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المحلية في يوليو الماضي لأدنى مستوى لها في 13 شهر لتسجل 21.2% تراجعا عن ذورة معدلاتها في أكتوبر 2017 والتي سجلت نسبتها 32.3%,



ويرى فاروي إن ارتفاع العوائد في الأسواق الناشئة كالأرجنتين، وتركيا سيتسبب بالضغط على مصر للإبقاء على أسعار الفائدة، وذلك بعد ارتفاع العوائد على أذون الخزانة لأجل عام لمستويات 35.56% ، مع وصول هذه العوائد في تركيا 30.70% على أذون الخزانة الحكومية لأجل عام، وفقا لبنك الاستثمار، والذي أشار في الوقت نفسه إلى أن مصر لازالت قادرة على المنافسة مع هذه العوائد نظرا لتراجع معدلات المخاطرة.