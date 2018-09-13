ماذا تفعل لو ضاع كارت شحن الكهرباء.. وموقف الرصيد

عداد الكهرباء الذكي

عمر سالم



انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تركيب نحو 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع، والذى يعمل عن طريق كارت يتم شحنه، وعند نفاد الرصيد يتم قطع التيار.



وحال ضياع كارت الشحن المستخدم فى العداد فلن يتمكن المستهلك من إنارة منزله.



وتقدم "المـال" الإجراءات لاستخراج بدل فاقد للكارت حال فقدانه، ومصير الرصيد الموجود بالكارت.



وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، لـ"المـال" إنه حال ضياع الكارت الخاص بالعداد مسبق الدفع، والمشترك هو صاحب العقار فعليه التوجه إلى الشركة التابع لها، لإخطارهم بفقدان الكارت أو إتلافه.



وأوضح حمزة أنه على المستهلك إحضار صورة من البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى إحضار صورة من إيصال التعاقد على العداد.



وأشار إلى أنه سيتم استخراج كارت بدل فاقد فى نفس اليوم، ويصل قيمة استخراج بدل الفاقد إلى 30 جنيها، موضحا أنه حال وجود رصيد فى كارت الشحن فسيتم استخراج الكارت بنفس الرصيد الموجود مسبقاً.



وقال المهندس ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه حال ضياع كارت العداد من المستهلك وكان مستأجرا لأحد الشقق السكنية فعليه التوجه وعمل محضر بضياع الكارت.



وأضاف عارف لـ"المـال" إنه عقب عمل محضر بضياع الكارت فيتوجه إلى الشركة التابع لها، وتسليم صورة من المحضر، ثم يتم عمل إقرار بأن الكهرباء غير مسئولة عن الكارت حال حدوث أى شيء به.



وأضاف أنه يتم تقديم طلب جديد لاستخراج بدل فاقد، ويستخرج فى نفس اليوم، ويتم دفع ٣٠ جنيهًا بدل فاقد للكارت الجديد، ويتم استلامه في نفس اليوم.