المناطق الحرة: كل مشاكل المستثمرين بالإسكندرية لها حل

الهيئة العامة للاستثمار لشئون المناطق الحرة

فرع هيئة الاستثمار بالإسكندرية يضم ممثلى ٢٨ جهة فى مبنى واحد



معتز محمود



قال أسامة أبوالمجد، رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية، إن كل مشكلات المستثمرين بالإسكندرية من اختصاصه، معتبرا أنها ليست مباردة شجاعة منه وإنما سياسة الوزارة.



وأضاف خلال أجتماعه بمقر غرفة تجارة الاسكندرية لترويج الفرص الاستثمارية بالمحافظة أن الهيئة العامة للاستثمار ترسخ دورها فى منظومة تخصيص الأراضى فى القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، لافتا إلى أنه تم بالفعل تخصيص الأراضى الاستثمارية من خلال اللجان المنصوص عليها فى القانون.



واعتبر أبوالمجد أن منظومة الأراضى حاليا دقيقة ومنضبطة، وبها تكافؤ فرص، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة هى سرد من جهة الولاية، موضحا أن الأراضى فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تختص هيئة التنمية الصناعية فيها بالتخصيص والترخيص خارج منظومة الترخيص بلجنة البت.



وأكد رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية أن مجمع خدمات الاستثمار يضم ممثلى ٢٨ جهة فى مبنى واحد، لافتا إلى أن الهيئة تتكلف فى سبيل ذلك تكلفة مالية ومعنوية.



وتابع: نحن كهيئة استثمار نقوم بدور الأم للمستثمريين، ونتكامل مع جهات أخرى، لافتا إلى أن أبرز الجهات الممثلة بمجمع الخدمات بالإسكندرية هى مكتب التأمينات ومكتب الشهر العقارى والتوثيق والبريد المصرى والرقابة على الصادرات والواردات.



وأوضح رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية أنه يتم التعامل مع ممثلى تلك الجهات وغيرها، لافتا إلى أنه يرأسهم إداريا لكن فى صميم عملهم التدخل على قدر الود لخدمة الاستثمار.