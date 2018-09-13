آل الشيخ يطالب السيسي بالتدخل لحماية الاستثمار الرياضي

أحمد صبرى



قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز، إنه يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ الاستثمار الرياضي فى مصر، وذلك بعد التعنت الذى واجهه فريقه فى مبارياته من حيث التحكيم، مؤكدا أنه يتم التعامل مع بيراميدز كنادٍ غريب.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع قناة نادى بيراميدز، أن النادى يعانى من ظلم تحكيمى حتى طفح الكيل به، وهو ما يُعتبر تعويقًا للاستثمار الرياضي، مطالبا بحلٍّ لتلك المشكلة.



كما هدد آل الشيخ بالانسحاب من الدورى الممتاز بسبب الأخطاء التحكيمية إلا إذا تم الاستعانة بحكام أجانب فى مباريات الفريق.



جاء ذلك من خلال تغريدة له بعد نهاية مباراة بين فريقي بيراميدز والجونة، والذى انتهت بالتعادل الإيجابي، حيث كان هناك بعض الأخطاء التحكيمية.



وقال آل الشيخ فى منشور له على موقع فيس بوك: بيراميدز يا حكام أجانب يا انسحاب، وفى منشور آخر قال: ولازال التحكيم في غيبوبة.. إذا المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير الملعب.. ده يأثر على اسم وقوة الدوري المصري.