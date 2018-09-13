EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
اتحاد المصدرين: إنتاج إسرائيل من الأقطان يخرجها من منافسة مصر عالميا
الخميس 13 سبتمبر 2018 12:24 ص
تجميع الأقطان
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
اليونيدو تتعاون مع وزارتى الزراعة والصناعة لتعزيز إنتاج القطن المصرى
الزراعة: أسعار القطن مجزية والشكاوى مبالغ فيها
الوزراء: زراعة مساحة تجريبية معزولة من القطن قصير التيلة
300 جنيه تراجعًا بسعر قنطار القطن فى بداية الموسم التسويقى
تجميع الأقطان
تقرير مفصل عن محصول القطن في اجتماعات "ICAC" ديسمبر المقبل
كتبت: دعاء حسني
تعقد اللجنة الاستشارية الدولية للقطن المعروفة بأسم "ICAC" اجتماعًا في ساحل العاج 26 ديسمبر المقبل، وفقًا لنبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان.
وقال السنتريسي لـ"المال"، إن الاجتماع يعد مؤتمرًا سنويًّا سيعقد في دورته الـ77، ويحضره بين 40-50 دولة من الدول المنتجة للأقطان على مستوى العالم وبينها مصر.
أوضح،أن تقرير المفصل عن إنتاج وسويق الأقطان في مصر، سيعرضه المهندس محمد خضر رئيس الوفد المصري رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وسيكون هناك تقرير عن المساحات المنزرعة بالقطن وحجم الاستهلاك، وخطة الدولة لإنتاج سلاسلات جديدة في القطن.
ويقول السنتريسي، أن الدولة الوحيدة المنافسة للأقطان المصرية هي الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً، أن هناك أقطان منافسة أيضاً في كلا من الهند والصين إلا ان الاخيرتين تستهلكان إنتاجهم داخلياً بالكامل، أـما توركمنستان وإسرائيل فينتجوا كميات صغيرة من الأقطان لا تتجاوز 100 ألف قنطار لا يمكن لتلك الكميات ان تنافس عالمياً.
وتعتزم مصر تصدير قرابة 1.5 مليون قنطار من إنتاج العام الحالي 2018، بزيادة نسبتها تقترب من 36.4% عن تعاقدات الموسم الماضي التي بلغت 1.1 مليون قنطار، وفقاً للسنتريسي.
ويصل إنتاج مصر من القطن خلال 2018، نحو 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار إنتاج العام الماضي.
وتشهد أسعار الأٌقطان المصرية، خلال الموسم التسويقي الجديد 2018/2019 تراجعاً بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، ليتراوح السعر بين 2800 لأصناف بجري، و2600 لأصناف وجه قبلي، في ظل تراجع البورصات العالمية، وأرتفاع المعروض من الإنتاج المحلي هذا العام، وتراجع سعر بذرة القطن.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا