اتحاد المصدرين: إنتاج إسرائيل من الأقطان يخرجها من منافسة مصر عالميا

تجميع الأقطان

تقرير مفصل عن محصول القطن في اجتماعات "ICAC" ديسمبر المقبل



كتبت: دعاء حسني



تعقد اللجنة الاستشارية الدولية للقطن المعروفة بأسم "ICAC" اجتماعًا في ساحل العاج 26 ديسمبر المقبل، وفقًا لنبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان.



وقال السنتريسي لـ"المال"، إن الاجتماع يعد مؤتمرًا سنويًّا سيعقد في دورته الـ77، ويحضره بين 40-50 دولة من الدول المنتجة للأقطان على مستوى العالم وبينها مصر.



أوضح،أن تقرير المفصل عن إنتاج وسويق الأقطان في مصر، سيعرضه المهندس محمد خضر رئيس الوفد المصري رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وسيكون هناك تقرير عن المساحات المنزرعة بالقطن وحجم الاستهلاك، وخطة الدولة لإنتاج سلاسلات جديدة في القطن.



ويقول السنتريسي، أن الدولة الوحيدة المنافسة للأقطان المصرية هي الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً، أن هناك أقطان منافسة أيضاً في كلا من الهند والصين إلا ان الاخيرتين تستهلكان إنتاجهم داخلياً بالكامل، أـما توركمنستان وإسرائيل فينتجوا كميات صغيرة من الأقطان لا تتجاوز 100 ألف قنطار لا يمكن لتلك الكميات ان تنافس عالمياً.



وتعتزم مصر تصدير قرابة 1.5 مليون قنطار من إنتاج العام الحالي 2018، بزيادة نسبتها تقترب من 36.4% عن تعاقدات الموسم الماضي التي بلغت 1.1 مليون قنطار، وفقاً للسنتريسي.



ويصل إنتاج مصر من القطن خلال 2018، نحو 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون قنطار إنتاج العام الماضي.



وتشهد أسعار الأٌقطان المصرية، خلال الموسم التسويقي الجديد 2018/2019 تراجعاً بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، ليتراوح السعر بين 2800 لأصناف بجري، و2600 لأصناف وجه قبلي، في ظل تراجع البورصات العالمية، وأرتفاع المعروض من الإنتاج المحلي هذا العام، وتراجع سعر بذرة القطن.