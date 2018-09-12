نقيب الصحفيين: خفض سعر تذكرة المترو للأعضاء

محمود محسن





وقع، اليوم، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، والمهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وشركة مترو الأنفاق، مفاده تخصيص اشتراكات مخفضة جدًّا لأول مرة للصحفيين.





كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وأعضاء مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، قد وافقوا على هذه المذكرة مسبقًا.. وتوجه عبد المحسن سلامة بالشكر إلى الدولة المصرية؛ لتفهّمها طبيعة العمل الصحفي، وقد ترجمت هذه التفاهمات إلى موافقة من وزير النقل ورئيس شركة مترو الأنفاق على تقديم الدعم للصحفيين، ووضع محاور اشتراك جديدة تحدث لأول مرة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتشمل تخفيضات تتخطى نسبة الخصم التي ألغيت لكل الفئات المستثناة وليس للصحفيين فقط.





وقال نقيب الصحفيين إن أسعار الاشتراكات للصحفيين وفق عدد المحطات هى: 8 محطات بسعر 300 جنيه لمدة 3 أشهر، أو 180 رحلة أيهما أقرب، بنسبة تخفيض 44%.





أما الاشتراك لعدد 16 محطة بمبلغ 375 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر، بنسبة تخفيض 58%، أما الاشتراك لعدد 26 محطة بقيمة 450 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر، بنسبة تخفيض 64%.





أما الاشتراك لعدد 37 محطة بسعر 600 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، بنسبة تخفيض 52%.



