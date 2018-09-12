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نقل وملاحة
نقيب الصحفيين: خفض سعر تذكرة المترو للأعضاء
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 10:46 م
المترو
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محمود محسن
وقع، اليوم، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، والمهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وشركة مترو الأنفاق، مفاده تخصيص اشتراكات مخفضة جدًّا لأول مرة للصحفيين.
كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وأعضاء مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، قد وافقوا على هذه المذكرة مسبقًا.. وتوجه عبد المحسن سلامة بالشكر إلى الدولة المصرية؛ لتفهّمها طبيعة العمل الصحفي، وقد ترجمت هذه التفاهمات إلى موافقة من وزير النقل ورئيس شركة مترو الأنفاق على تقديم الدعم للصحفيين، ووضع محاور اشتراك جديدة تحدث لأول مرة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتشمل تخفيضات تتخطى نسبة الخصم التي ألغيت لكل الفئات المستثناة وليس للصحفيين فقط.
وقال نقيب الصحفيين إن أسعار الاشتراكات للصحفيين وفق عدد المحطات هى: 8 محطات بسعر 300 جنيه لمدة 3 أشهر، أو 180 رحلة أيهما أقرب، بنسبة تخفيض 44%.
أما الاشتراك لعدد 16 محطة بمبلغ 375 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر، بنسبة تخفيض 58%، أما الاشتراك لعدد 26 محطة بقيمة 450 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر، بنسبة تخفيض 64%.
أما الاشتراك لعدد 37 محطة بسعر 600 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، بنسبة تخفيض 52%.
من جانبه قال أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم الاتفاق على وجود مكتب للاشتراكات فى نقابة الصحفيين، سوف يفتح أبوابه اعتبارًا من السبت المقبل، لمدة ثلاثة أيام "السبت، الاثنين، الأربعاء" لمدة أسبوعين، ثم يعمل بصورة دائمة أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع بعد ذلك، موضحًا أن قيمة الاستمارة 5 جنيهات ستقدم مجانًا للصحفيين.
مترو الأنفاق
نقابة الصحفيين
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