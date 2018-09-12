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رياضة
آل الشيخ: التحكيم في غيبوبة.. المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير الملعب
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 10:34 م
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
قال تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز، إن التحكيم فى الدورى المصرى مازال فى غيبوبة، مشيرا إلى أن هناك تعمدًا لإبعاد فريق بيراميدز من التصدر بطرق غير الملعب، وهو ما يؤثر على اسم وقوة الدورى المصرى.
جاء ذلك من خلال تغريدة له بعد نهاية الشوط الأول بين فريقي بيراميدز والجونة، والذى انتهى بالتعادل السلبي، حيث كانت هناك بعض الأخطاء التحكيمية مثل بعض التسللات.
وقال آل الشيخ: ومازال التحكيم في غيبوبة.. إذا المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير الملعب.. ده يأثر على اسم وقوة الدوري المصري.
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