كرم سولار تستهدف جمع 500 مليون جنيه للمرحلة الأولى من خطة توسعاتها

ياسمين فواز





أعلنت كرم للطاقة الشمسية، الشركة الأسرع نموًّا فى هذا المجال، توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة التجارى للتمويل لتصبح المستشار الاستثماري لعمليات تمويل الشركة.





تأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة فى زيادة رأسمالها لتنفيذ مشاريعها بمجال اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية بالقطاع الخاص. وتهدف كرم سولار خلال المرحلة الأولية من الشراكة إلى جمع حوالى 500 مليون جنيه مصرى لبناء وتشغيل المجموعة الأولى من المحطات.





وتعمل كرم سولار حاليًّا على إنشاء مشاريع طاقة بإجمالى إنتاجية 65 ميجاوات عبر شركتها التابعة كرم لبيع وتوزيع الكهرباء، والتى سيتم تمويلها من خلال المرحلة الأولى من التمويل. تتضمن هذه المشروعات مشروعًا بطاقة إنتاجية 23.5 ميجاوات لمجموعة الدقهلية، ومشروع توليد وتوزيع الطاقة بحجم 20 ميجاوات لشركة البدر للاستثمار والأسواق التجارية (أركان بلازا). ما إن تبدأ هذه المحطات العمل، ستضاف إلى قائمة مشاريع الشركة، ومنها محطات: جهينة، فريدال، مزار، وأوريون للصناعات الغذائية.





ومن المقرر أن يقوم بنك الاستثمار "التجارى للتمويل" بتقديم خبراته الاستشارية الدولية لكرم للطاقة الشمسية أثناء إجراءات زيادة رأس المال، ومن بين ذلك إجراءات العناية المالية الواجبة، التقييم، إعداد المواد التسويقية، واختيار شركاء رأس المال.





وقالت ياسمين نصار، مديرة الاستثمار بالشركة: "تعد هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن خطتنا لتمهيد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات. الدافع الرئيسي وراء اختيار "التجارى للتمويل" هو خبرتهم في المغرب في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ومن ذلك درايتهم الكاملة بأسواق الطاقة. نتطلع قدمًا لإتمام المرحلة الأولى من التمويل ومراحل أخرى فى المستقبل مع "التجارى للتمويل".





وقال أحمد زهران، المدير التنفيذى لكرم للطاقة الشمسية: "فى أقل من عام، تمكنت كرم سولار من التعاقد على مشاريع عديدة فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للقطاع الخاص، بدأت بإجمالي محطات بطاقة إنتاجية 0.6 ميجاوات ووصلت اليوم إلى إجمالي تعاقدات 65 ميجاوات. ومنذ ذلك الحين، قمنا ببناء أول مشروعان من مشروعات الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة وذلك بتمويل من بنك (التجارى وفا)، وقبل نهاية هذا العام سنكون قد سلّمنا المشروع الثالث وأصبحنا فى منتصف مراحل إنشاء المشروع الرابع. هذا النمو السريع وخطط التوسع المستقبلية تحركنا خطوة أخرى إلى الأمام فى السوق كي نخلق منظومة مستدامة لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع الخاص بمصر".





وقال إدريس برادة، المدير العام للتجاري للتمويل: “فى ظل الحاجة الملحة للتمويل فى مجال الطاقة المتجددة بأفريقيا والشرق الأوسط، فإن دور التجارى للتمويل هو العمل كهمزة وصل بين مصالح القائمين على هذه المشاريع والمستثمرين الملائمين، وذلك كي نقوم بتوفير فرص استثمار جذابة أفريقيا والشرق الأوسط. نحن سعداء بالتعاون مع كرم سولار ونتطلع قدمًا إلى بناء علاقة عمل قوية وطويلة المدى لمساعدة الشركة على تحقيق أهدافها فى التطوير".















