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عقـــارات
أكثر من 25 شركة عقارية تشارك في مؤتمر دمياط العقاري 2018
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 10:15 م
دمياط الجديدة
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دمياط الجديدة
خالد الأسمر
تستقبل غدا الخميس مدينة دمياط الجديدة مؤتمر دمياط العقاري 2018، وذلك بمشاركة أكثر من 25 شركة عقارية.
ومن المنتظر أن يستمر معرض دمياط العقاري في الفترة من 13 سبتمبر إلى 15 سبتمبر المقبل.
ويعد مؤتمر دمياط العقاري فرصة هامة للتواصل بين كل أطراف عملية بيع وشراء العقارات في مصر.
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