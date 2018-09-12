أكثر من 25 شركة عقارية تشارك في مؤتمر دمياط العقاري 2018

دمياط الجديدة

خالد الأسمر



تستقبل غدا الخميس مدينة دمياط الجديدة مؤتمر دمياط العقاري 2018، وذلك بمشاركة أكثر من 25 شركة عقارية.



ومن المنتظر أن يستمر معرض دمياط العقاري في الفترة من 13 سبتمبر إلى 15 سبتمبر المقبل.



ويعد مؤتمر دمياط العقاري فرصة هامة للتواصل بين كل أطراف عملية بيع وشراء العقارات في مصر.

