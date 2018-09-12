الداو للتنمية تسلم المرحلة الأولى من المول التجاري بالغردقة

شركة الداو للتنمية

محمود زكي



قال بهاء حفظ الله، مدير تسويق شركة الداو للتنمية السياحية إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، إن الشركة نجحت في بيع المرحلة الأولى من المول التجارى بمشروع الداو هايتس مدينة الغردقة.



وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن المول التجاري هو الأول من نوعه في مدينة الغردقة، به أجزاء مفتوحة "أوبن دور"، مشيرًا إلى أن المول التجاري يحتوي على مطاعم وكافيهات، وكذلك محال لأكبر توكيلات الملابس حول العالم.



وأوضح مدير التسويق الشركة أن المول التجاري يحتوي على 60 محلا بداخله تم بيع نسبة كبيرة منه خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع الانتهاء من بيع باقي المحال التجارية خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأشار إلى أن المول تبلغ مساحته حوالي 220 ألف متر، والذي يعد أكبر مول تجاري في منطقة الغردقة والبحر الأحمر، إذ إنه من المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الثانية في 2019.



ولفت أن مشروع الدوا هايتس والذي يقع في مدينة الغردقة يبلغ مساحته حوالي 21 فدانا، بعدد وحدات تصل إلى 1400 وحدة، مشيرًا إلى أن المشروع ينفذ على أربع مراحل حيث إنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 2022.



يذكر أن شركة الداو للتنمية السياحية والاستثمار العقاري بدأت تنفيذ مشروعاتها السياحية بمدينة الغردقة بداية عام 2007، وتعتبر الشركة إحدى شركات سامي سعد القابض.