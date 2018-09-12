نتائج اجتماع إيتيدا مع ممثلي منظمات المجتمع المدني

مها رشاد رئيسًا لـ"عمومية" شركة واحات السيليكون

محمود جمال:



عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" منذ أيام اجتماعا مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع، وهى جمعية اتصال، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، وشعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وعلمت "المال" أن الاجتماع سلط الضوء على ضرورة توحيد معايير ومؤشرات نجاح أداء الشركات الناشئة، ومنها مساهمتها فى توفير فرص عمل جديدة، وحجم الاستثمارات التى حصلت عليها من عملاء وصناديق استثمار ورأسمال مخاطر.



وأوضحت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات أنه تم الاتفاق أيضا على الترويج لمصر كمركز إقليمى للشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب خلق بيئة عمل جاذبة داعمة للأبداع ورواد الأعمال، وتبادل الخبرات مع إيتيدا بشأن إدارة الحضانات التكنولوجية ومنح دورات تدريبية متخصصة للمراقبين والمرشدين فى هذا الصدد.



يشار إلى أن مصر جاءت فى المركز العاشر بين 13 دولة عربية شملها تقرير التنافسية فى العالم العربى لهذا العام بنسبة بلغت 26%، بينما احتلت قطر المركز الأول بنسبة تقارب 55%، وتبعتها الإمارات، ثم عمان والكويت وتونس والسعودية والأردن ولبنان.



ووفق التقرير فإن المغرب جاءت في المرتبة التاسعة لتتبعها مصر مباشرة في المركز العاشر ثم الجزائر وليبيا وموريتانيا.



وأضاف التقرير أن أنظمة ريادة الأعمال في العالم العربي متخلفة، وتتطلب جهدا متضافرا لمعالجة الثغرات الكبيرة التي تعيق رواد الأعمال الحاليين والمحتملين، كما حدد أبرز 3 عقبات يواجهها رواد الأعمال في المنطقة العربية، هي: عدم الحصول على التمويل، والقوة العاملة غير المتعلمة بشكل كاف وترخيص الأعمال التجارية والتصاريح.