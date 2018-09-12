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رياضة
محمد صلاح لتريزيجيه: في انتظارك تفرحنا النهاردة
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 09:53 م
محمد صلاح
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محمد صلاح
أحمد صبرى
دعم محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى زميله فى المنتخب محمود تريزبجيه نجم نادى قاسم باشا التركى بإدخال الفرحة لقلوب المصريين، والفوز اليوم بجائزة أفضل لاعب فى تركيا.
وﺗﻮﺍﺟﺪ ﻻﻋﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﻳﺰﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻓﻀﻞ 5 ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم.
وقال صلاح فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: في انتظارك تفرحنا النهاردة يا تريزي؟ don’t give up.
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