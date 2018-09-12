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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

محمد صلاح لتريزيجيه: في انتظارك تفرحنا النهاردة

محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد صلاح

أحمد صبرى 

دعم محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى زميله فى المنتخب محمود تريزبجيه نجم نادى قاسم باشا التركى بإدخال الفرحة لقلوب المصريين، والفوز اليوم بجائزة أفضل لاعب فى تركيا.

وﺗﻮﺍﺟﺪ ﻻﻋﺐ ﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﻳﺰﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﻧﺎﺩﻱ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺃﻓﻀﻞ 5 ﻻﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم.

وقال صلاح فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: ‏في انتظارك تفرحنا النهاردة يا تريزي؟  don’t give up.

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