EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
محمد الباز: يجب على المواطنين قتل قيادات الإخوان بالخارج
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 09:41 م
محمد الباز
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
محمد الباز: لو مسئول عن الإعلام هقول لعمرو أديب أقعد فى بيتكم
محمد الباز: سأشطب 85% من الصحفيين لو كنت نقيبًا
محمد الباز: 13مليون ناخب أدلوا بأصواتهم خلال يومين
محمد الباز
أحمد صبرى
طالب الإعلامى محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المواطنين بقتل قيادات جماعة الإخوان ومسئوليهم الهاربين بالخارج، وكذلك الإعلاميين الذين يؤيدونهم مثل محمد ناصر ومعتز مطر، مؤكدا أن ذلك من الوطنية.
وقال خلال برنامجه "٩٠ دقيقة" على قناة المحور، إنه ليس من الجيد مقاضاة الإخوان وقياداتهم، حيث إنهم يستحقون القتل بسبب أفعالهم والجرائم التي ارتكبوها، وإفسادهم للحياة السياسية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا