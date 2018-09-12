محمد الباز: يجب على المواطنين قتل قيادات الإخوان بالخارج

محمد الباز

أحمد صبرى



طالب الإعلامى محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المواطنين بقتل قيادات جماعة الإخوان ومسئوليهم الهاربين بالخارج، وكذلك الإعلاميين الذين يؤيدونهم مثل محمد ناصر ومعتز مطر، مؤكدا أن ذلك من الوطنية.



وقال خلال برنامجه "٩٠ دقيقة" على قناة المحور، إنه ليس من الجيد مقاضاة الإخوان وقياداتهم، حيث إنهم يستحقون القتل بسبب أفعالهم والجرائم التي ارتكبوها، وإفسادهم للحياة السياسية.