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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

محمد الباز: يجب على المواطنين قتل قيادات الإخوان بالخارج

محمد الباز
محمد الباز
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محمد الباز

أحمد صبرى

طالب الإعلامى محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المواطنين بقتل قيادات جماعة الإخوان ومسئوليهم الهاربين بالخارج، وكذلك الإعلاميين الذين يؤيدونهم مثل محمد ناصر ومعتز مطر، مؤكدا أن ذلك من الوطنية.

وقال خلال برنامجه "٩٠ دقيقة" على قناة المحور، إنه ليس من الجيد مقاضاة الإخوان وقياداتهم، حيث إنهم يستحقون القتل بسبب أفعالهم والجرائم التي ارتكبوها، وإفسادهم للحياة السياسية.
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