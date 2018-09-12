EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
متوسط الدخل الشهري للأسرة الأمريكية يعادل 91 ألف جنيه مصري
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 09:29 م
شوارع واشنطن
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مصر وأمريكا توقعان اتفاقا لدعم البنية الأساسية بالمناطق الريفية
إيران: أمريكا تبعث رسائل يومية لنا لبدء مفاوضات
رغم قرارات ترامب.. الفائض التجاري الصيني مع أمريكا يرتفع لمستوى قياسي
أمريكا تستثمر ملياري دولار لتطوير جيل جديد من الذكاء الاصطناعي
شوارع واشنطن
خالد بدر الدين
أعلن المكتب الأمريكى لإحصاءات السكان في تقرير حول الدخل والفقر أن متوسط دخل الأسرة الأمريكية ارتفع بحوالى 1.8% العام الماضي ليزداد إلى 61 ألفا و400 دولار أو أكثر من 5116 دولارا فى الشهر، وهذا يعادل أكثر من 91 ألف جنيه مصرى شهريًّا.
وذكرت وكالة رويترز أن بيانات الحكومة الأمريكية التى ظهرت اليوم الأربعاء أوضحت أن متوسط دخل الأسر في الولايات المتحدة ارتفع للعام الثالث على التوالي في 2017، وأن معدلات الفقر سجلت المزيد من التراجع.
وأضاف التقرير أن معدل الفقر هبط إلى 12.3% العام الماضي من 12.7% في عام 2016.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا