متوسط الدخل الشهري للأسرة الأمريكية يعادل 91 ألف جنيه مصري

شوارع واشنطن

خالد بدر الدين



أعلن المكتب الأمريكى لإحصاءات السكان في تقرير حول الدخل والفقر أن متوسط دخل الأسرة الأمريكية ارتفع بحوالى 1.8% العام الماضي ليزداد إلى 61 ألفا و400 دولار أو أكثر من 5116 دولارا فى الشهر، وهذا يعادل أكثر من 91 ألف جنيه مصرى شهريًّا.



وذكرت وكالة رويترز أن بيانات الحكومة الأمريكية التى ظهرت اليوم الأربعاء أوضحت أن متوسط دخل الأسر في الولايات المتحدة ارتفع للعام الثالث على التوالي في 2017، وأن معدلات الفقر سجلت المزيد من التراجع.



وأضاف التقرير أن معدل الفقر هبط إلى 12.3% العام الماضي من 12.7% في عام 2016.