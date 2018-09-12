أوبر تطلق مبادرة ماساروكي لتمكين السيدات الكباتن‎

عبد اللطيف واكد المدير العام لأوبر فى مصر

محمود جمال:



كشف عبداللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول فى مصر، عن إطلاقها مبادرة جديدة فى السوق السعودية، تستهدف زيادة عدد السيدات المشاركات فى سوق العمل تحت اسم "ماساروكى" ومدتها عامان، بعد قرار المملكة مؤخرا رفع الحظر عن القيادة للسيدات فى المملكة.



وقال واكد فى تصريحات لـ"المال" إن المبادرة تعمل على توفير مدارس تعليم القيادة للسيدات اللاتى يحرصن على تعلم القيادة، ولكن قد لا يحالفهن الحظ بوجود موارد كافية لهذا الأمر، لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتى توافقا مع خطة المملكة بتشغيل ١,٣ مليون سيدة فى سوق العمل بحلول عام ٢٠٣٠.



وأضاف: يعمل لدى التطبيق مئات من السيدات فى مصر مصر، البحرين، الأردن، لبنان، باكستان، قطر، السعودية، والإمارات، مؤكدًا نحن سعداء للغاية بدعم مئات السائقات من السيدات اللاتي يعملن من خلال تطبيق أوبر فى مصر كي يزيدن من دخولهن، نحن حريصون على دعم المرأة من خلال توفير فرص عمل وفرص اقتصادية آمنة لها، ونفخر بدورنا فى زيادة القوى العاملة من السيدات فى مصر.



واستطرد: نعمل باستمرار على تحسين الفرص الاقتصادية للسيدات من خلال تكنولوجيا أوبر، وذلك فى إطار دعمنا لعمل المرأة ومشاركتها فى سوق العمل حول العالم، وخاصةً منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومراعاة العوائق الثقافية فى هذه المجتمعات.



ولفت إلى أن دراسة حديثة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية حول الفرص والعوائق التي تواجه المرأة فى مجال النقل والاقتصاد التشاركى كشفت أن ٢٥٪ من السائقات اللاتى يعملن باستخدام تطبيق أوبر كن عاطلات عن العمل من قبل، وحوالي ثلث السائقات تستخدمن المرونة التى يوفرها التطبيق بالعمل بدوام جزئي لدعم عائلاتهن مع الحفاظ على رعاية أولادهن ومسئولياتهن المنزلية وأعمالهن الأخرى دون أن تتأثر.



وأردف : يجب أن نعلم أن معظم السائقات اللاتى يستخدمن التطبيق يستفدن من الدخل الذى يحققنه لشراء سلع أو خدمات كانت خارج نطاق قدراتهن من قبل. ثلثي السائقات قلن أنهن يستخدمن المبالغ الإضافية اللاتى يحققنها من القيادة عبر التطبيق فى شراء احتياجات أساسية مثل الطعام ودفع الإيجار، بينما تستخدم النسبة الباقية من السيدات هذا الدخل لتحسين مستوى المعيشة.