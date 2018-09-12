السعودية تتبنى التغليف البسيط لمنتجات التبغ

رويترز



أبلغت المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، بأنها تخطط لتبني التغليف البسيط لمنتجات التبغ، وهو إجراء صحي تعارضه بشدة شركات التبغ الكبرى.



ويأتي التحرك من جانب السعودية بعد حكم من منظمة التجارة العالمية في يونيو لصالح قوانين التعبئة والتغليف الأسترالية في قضية كان يُنظر إليها على أنها اختبار للسيطرة على التبغ.



وكانت كوبا وإندونيسيا وهندوراس وجمهورية الدومنيكان حاولت تعطيل القوانين الأسترالية في منظمة التجارة العالمية قائلة إن الحظر الذي تفرضه على الشعارات الملونة وفرض عبوات موحدة يعد انتهاكا لقوانين الملكية الفكرية وتقييدا للتجارة على نحو غير ملائم.



ولم تقل السعودية متى تقترح طرح القواعد الجديدة، لكنها من المنتظر أن تكون أول دولة في المنطقة تتبنى مثل هذا الإجراء.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بول جاروود: "لا يوجد أي بلد خليجي آخر طبق التغليف البسيط، ولسنا على علم إن كان هناك أي بلد خليجي آخر يتطلع لتطبيقه في الوقت الراهن".



والتغليف البسيط هو تغيير في شكل العبوة الخارجي، للتقليل من جاذبيتها، ولتقييد استخدام تغليف عبوات التبغ كشكل من أشكال الإعلان عن التبغ وترويجه مع إضافة العديد من التحذيرات الصحية الفعالة، وتصغير اسم المنتج نفسه.