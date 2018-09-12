EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
السعودية تتبنى التغليف البسيط لمنتجات التبغ
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 08:56 م
السعودية تتبنى التغليف البسيط لمنتجات التبغ
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تأكيدا لـ"المال": وزير المالية يصدر قرارًا بأسعار بيع السجائر والتبغ
800 مليار دولار إنفاق المدخنين سنويًا على منتجات التبغ
ضريبة السجائر والتبغ المتوقعة ترتفع إلى 58.5 مليار جنيه
هل تسعى الدولة لمساواة إيرادات قناة السويس بضرائب التبغ؟
السعودية تتبنى التغليف البسيط لمنتجات التبغ
رويترز
أبلغت المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، بأنها تخطط لتبني التغليف البسيط لمنتجات التبغ، وهو إجراء صحي تعارضه بشدة شركات التبغ الكبرى.
ويأتي التحرك من جانب السعودية بعد حكم من منظمة التجارة العالمية في يونيو لصالح قوانين التعبئة والتغليف الأسترالية في قضية كان يُنظر إليها على أنها اختبار للسيطرة على التبغ.
وكانت كوبا وإندونيسيا وهندوراس وجمهورية الدومنيكان حاولت تعطيل القوانين الأسترالية في منظمة التجارة العالمية قائلة إن الحظر الذي تفرضه على الشعارات الملونة وفرض عبوات موحدة يعد انتهاكا لقوانين الملكية الفكرية وتقييدا للتجارة على نحو غير ملائم.
ولم تقل السعودية متى تقترح طرح القواعد الجديدة، لكنها من المنتظر أن تكون أول دولة في المنطقة تتبنى مثل هذا الإجراء.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بول جاروود: "لا يوجد أي بلد خليجي آخر طبق التغليف البسيط، ولسنا على علم إن كان هناك أي بلد خليجي آخر يتطلع لتطبيقه في الوقت الراهن".
والتغليف البسيط هو تغيير في شكل العبوة الخارجي، للتقليل من جاذبيتها، ولتقييد استخدام تغليف عبوات التبغ كشكل من أشكال الإعلان عن التبغ وترويجه مع إضافة العديد من التحذيرات الصحية الفعالة، وتصغير اسم المنتج نفسه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا