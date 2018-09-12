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ثقافة وفنون
أشرف عبد الباقي يتعاقد على تقديم برنامج أسبوعي بقناة الحياة
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 08:44 م
أشرف عبد الباقي يتعاقد مع قناة الحياة
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أشرف عبد الباقي يتعاقد مع قناة الحياة
رحاب صبحى
أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك عن التعاقد مع الفنان أشرف عبد الباقي على قناة الحياة لتقديم برنامج أسبوعي.
يذكر أن تامر مرسي تعاقد خلال الأيام الماضية مع لبنى عسل وخالد أبو بكر وتوفيق عكاشة وريهام سعيد.
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