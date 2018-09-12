أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ثقافة وفنون

أشرف عبد الباقي يتعاقد على تقديم برنامج أسبوعي بقناة الحياة

أشرف عبد الباقي يتعاقد مع قناة الحياة
أشرف عبد الباقي يتعاقد مع قناة الحياة
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أشرف عبد الباقي يتعاقد مع قناة الحياة

رحاب صبحى


أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك عن التعاقد مع الفنان أشرف عبد الباقي على قناة الحياة لتقديم برنامج أسبوعي.


يذكر أن تامر مرسي تعاقد خلال الأيام الماضية مع لبنى عسل وخالد أبو بكر وتوفيق عكاشة وريهام سعيد.
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