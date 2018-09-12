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استثمار
رجال الأعمال: مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير المنتجات الزراعية إلى رومانيا
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 08:40 م
محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين
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محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين
محمود محسن
قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال؛ إن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير المنتجات الزراعية إلى رومانيا، لافتا إلى أن المنتجات التي تُصدر إلى رومانيا انخفضت في هذه الآونة عن ذي قبل، علاوة على تراجع وجود الدواء المصري.
جاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري - الذي عقد في جمعية رجال الأعمال - لعقد الدورة السابعة لمنتدى الأعمال المشترك بحضور المستشار التجاري بالسفارة الرومانية بالقاهرة وأعضاء المجلس.
وأوضح يوسف لـ"المال" أن مصر لديها فرصة كبيرة في العودة إلى السوق الروماني بخصوص قطاع الزراعة، خصوصا أن هناك بعض الأنواع من الفاكهة مازالت تصدر مثل البرتقال والعنب والفراولة، لافتا إلى أن بعض أنواع البقوليات كانت تُصدر وتوقفت.
وأضاف: مصر كانت من أكبر الدول المصدرة للأدوية للسوق الروماني، ولكن هذا الأمر اختلف الآن حيث حدث تراجع في الصادرات.
وبسؤاله عن السبب، أشار يوسف إلى أن المنافسة أصبحت كبيرة في هذا القطاع، خصوصا مع دخول لاعبين جدد، بالإضافة إلى أن رومانيا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ ما جعلها تضع مواصفات ومعايير أكثر صعوبة.
وأوضح أنه في حال وجود الدعم والاهتمام من جميع الجهات المعنية سوف تعود صادرات الدواء من جديد إلى السوق الرومانية.
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