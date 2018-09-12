التنمر المدرسي والنكد بين الزوجين.. أهم فقرات توك شو الليلة

"مصر النهاردة" يناقش حملة المجلس القومي للطفولة والأمومة ضد ظاهرة التنمر المدرسي.. على الأولى

يناقش برنامج "مصر النهاردة" على القناة الأولى فى العاشرة مساءً، موضوع التنمر المدرسى، والذي يعرف بأنه أفعال سلبية متعمدة من جانب تلميذ أو أكثر لإلحاق الأذى بتلميذ آخر، تتم بصورة متكررة وطيلة الوقت، ويمكن أن تكون هذه الأفعال السلبية بالكلمات مثل: التهديد، التوبيخ، حيث يستضيف البرنامج الدكتور أكرم الزيات مدير ملف الحماية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وهالة أبو خطوة، مدير قسم الإعلام يونسيف مصر، والدكتورة مها عماد استشارى طب نفس الأطفال؛ لمناقشة وتوضيح أسباب الظاهرة وكيفية علاجها لحماية أبنائنا الطلاب. البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير .

نجاح فيلم البدلة فى "القاهرة اليوم" على اليوم

يحل وليد منصور، منتج فيلم "البدلة"، والشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، ضيوفًا على الفنان إدوار، فى برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، في التاسعة والنصف مساءً. ويكشف "منصور" خلال الحوار، آخِر تطورات أزمته مع الفنان محمد رمضان، بشأن أزمة الإيرادات، وأسباب نجاح فيلم "البدلة"، والتحضيرات لتصوير جزء ثانٍ منه، بالإضافة إلى أوضاع السينما بشكلٍ عام.





انتشار النكد بين الزوجين فى "رأى عام" على TEN

تحل الدكتورة جينا سليم، استشاري العلاج النفسي، ضيفة على الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، في الثامنة مساءً. وتتحدث "جينا" خلال فقرة "آدم وحواء"، عن العلاقات الزوجية، وانتشار النكد بين الزوجين في الفترة الأخيرة، وكيفية مواجهته.

القارئ طارق عبد الباسط عبد الصمد ضيف "90 دقيقة" على المحور

يستضيف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور فى الثامنة مساء، القارئ طارق عبد الباسط عبد الصمد قارئ الرؤساء، ونجل القارئ الكبير عبد الباسط عبد الصمد، في حوار خاص. ويكشف القارئ أهم المحطات فى رحلته مع القرآن الكريم ورحلة انضمامه للشرطة وكيف أصبح قارئًا للقرآن الكريم وأسرارًا يعرضها لأول مرة عن والده. ويتحدث طارق عبد الباسط عبد الصمد الملقب بمقرئ المناسبات الرسمية عن علاقته ووالده بالرؤساء في مصر والعالم، ولماذا تراجع دور القراء المصريين وسر حبه لأم كلثوم ووديع الصافي وشيرين. ويقدم مجموعة من التلاوات القرآنية بصوته خلال الحلقة.