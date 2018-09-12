رجال الأعمال: مصر سوق واعدة لسياحة الغطس للرومان

محمود محسن

قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، إن سياحة الغطس لم يتم الترويج لها بالشكل المناسب حتى الآن في رومانيا، لافتا إلى أن رومانيا يوجد فيها 200 ألف غاطس محترف.

جاء ذلك على هامش الاجتماع التحضيري -الذي عقد في جمعية رجال الأعمال- لعقد الدورة السابعة لمنتدى الأعمال المشترك بحضور المستشار التجاري بالسفارة الرومانية بالقاهرة وأعضاء المجلس.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"المال" أن مصر تتميز بعدة أماكن تصلح للغطس، حيث الشعب المرجانية متوفرة بكثرة، بالإضافة إلى وجود العديد من أنواع الأسماك، مشيرا إلى أن هناك في دهب مكانا للغطس يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم أو الثانية من حيث الجمال.

وتابع "كنت في زيارة إلى رومانيا، وعلمت أن إسرائيل تستغل طابا في البرنامج السياحي الذي يتم ترويجه في رومانيا، فعندما يذهب السياح إلى إيلات بيتم الذهاب إلى طابا بهدف الغطس ثم يتم العودة إلى إيلات مرة أخرى".

ولفت يوسف إلى أن يجب تعاون جميع الجهات –الحكومة والقطاع الخاص والوكلاء السياحيين- في هذا القطاع للنهوض به.