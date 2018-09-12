السلع التموينية: شراء 235 ألف طن قمح روسي في مناقصة

القمح

خالد بدر الدين



أعلن تجار، أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة عالمية على أن يتم شحن القمح خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر القادم.



وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر طرحت مناقصة -أمس الثلاثاء- لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 4 من نوفمبر، ويجب أن تكون عروض القمح على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل للشحن.



وقال أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة، إنها تسعى لشراء شحنات من قمح الطحين أو القمح اللين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.



وفي مناقصة القمح السابقة في الخامس من سبتمبر الماضى، اشترت الهيئة 60 ألف طن من القمح الروسي للشحن خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل.