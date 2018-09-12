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عقـــارات
110 % زيادة في أسعار المتر التجاري بالنوبارية
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 07:48 م
مدينة النوبارية
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مدينة النوبارية
محمود زكي
قال المهندس محمد عبدالحميد القصري، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إن هناك زيادة في أسعار المتر التجاري بنسبة 110% خلال المزاد الذي أجراه الجهاز الأسبوع الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن أعلى سعر سجل في المزاد تم الأسبوع الماضي سجل 68 ألف جنيه، في حين سجل أقل سعر للمتر التجاري 14 ألف جنيه، في حين سجل المزاد الذي عُقد قبل منذ ثلاث أشهر، والذي سجل فيه سعر المتر 32 ألف جنيه أعلى سعر للمتر التجاري.
وأوضح رئيس جهاز المدينة أنه تم بيع سبع محال تجارية الأسبوع الماضي بمساحات تتراوح بين 25 مترا مربعا إلى 78 مترا مربعا، إذ شهد المزاد إقبالا كبيرًا من جانب الأفراد، حيث يرجع تلك الزيادة في أسعار المتر إلى حجم التنمية التي تتم بالمدينة، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها لرفع كفاءة المدينة بالكامل.
وأشار القصري أن تلك المحال عبارة عن أنشطة تجارية مختلفة بين كافتيريا وسوبر ماركت وحدايد وبويات، وكذلك محل لبيع الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن التأمين الابتدائي للمزاد سجل عشرة آلاف جنيه لكل محل أو للمخبز.
وأكد رئيس الجهاز أن الميزانية الخاصة بالعام المالي الحالي 2018/2019 بلغت 118 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الموازنة تذهب جميعها إلى المشروعات الخدمية ورفع الكفاءة.
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