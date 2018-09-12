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اتصالات وتكنولوجيا
راية تتوقع تخارج 25% من عملاء التقسيط بعد ضوابط المركزي
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 07:57 م
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
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شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
- مطالبات برفع الحد الأقصى للقسط من الدخل الشهرى إلى 50%
أحمد الدسوقى ومحمود جمال
توقع باسم مجاهد، رئيس راية للتجارة والتوزيع، تخارج 25% من عملاء البيع بالتقسيط بعد الضوابط الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى.
وكان "المركزى" قد أصدر مطلع الأسبوع الحالى، عددًا من الضوابط للبنوك المحلية عليها أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط؛ بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الشركات لا تخضع لأي جهة رقابية؛ ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
وطالب "مجاهد" فى تصريح لـ"المال"، بضرورة رفع الحد الأقصى للقسط من الدخل الشهرى إلى 50% للعميل بدلاً من 35% حاليا حتى يتمكن العملاء من الحصول على مستلزماتهم.
وقال المركزى فى الضوابط الأخيرة إنه يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذة البيع التجارية والشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات".
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