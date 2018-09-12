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الإسكندرية
هيئة الاستثمار: نسعى للتواصل مع المصانع المتوقفة ببرج العرب لحل مشكلاتها
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 07:40 م
سحر نصر جديد
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سحر نصر جديد
معتز محمود
قال أسامة ابو المجد، رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية، إن عدد المصانع المتوقفة بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية يبلغ 160 مصنعًا، وفقًا للحصر الذى تم لها.
وأضاف أبو المجد، خلال اجتماعه بمقر غرفة تجارة الإسكندرية لترويج الفرص الاستثمارية بالمحافظة، أن الفترة القادمة ستشهد لقاءات مع ممثلى تلك المصانع لبحث مشكلاتهم.
وأشار أبو المجد إلى أهمية دور هيئة التنمية الصناعية فى عمل هيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية أصبحت مؤخرًا معنية بكل الخدمات التحويلية، بعدما أصبحت تصنف كصناعة، ولم تعد تخضع للمحليات كما كان من قبل.
وأكد على أن عدد المصانع المتوقفة بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية كان نتاج حصر أجراه المهندس محمد عبد الرحمن نائب رئيس جهاز مدينة برج العرب.
ولفت إلى أن من أكبر المشكلات التى تواجه الاستثمار فى الإسكندرية هى ندرة الأراضى المتاحة فى الأنشطة الصناعية، موضحًا أنه عضو هيئة الاستثمار العليا بمحافظة البحيرة وسعى مع المحافظ السابق لنقل الاستثمارات الزيادة بالإسكندرية إلى البحيرة.
وأشار إلى أن هناك ممثل لمكتب اتصال ديوان عام محافظة البحيرة بالهيئة، نظراً لأن المحافظة تضم مساحات كبيرة يمكن استغلال جزء منها مرفق وبعضها غير مرفق.
الاستثمار
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