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استثمار
كل ما تريد معرفته عن بكتيريا إي كولاي المتسببة فى وفاة سائحين بريطانيين بالغردقة
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 09:05 م
بكتيريا إي كولاي
أخر الأخبار
بكتيريا إي كولاي
نادية سلام:
أعلن المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم، أن بكتيريا إي كولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة سائحين بريطانيين فى فندق بالغردقة، المطلة على البحر الأحمر الشهر الماضي.
وتتواجد تلك النوعية من البكتريا في البيئة والأطعمة والأمعاء البشرية والحيوانات، إلى جانب أنها تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة، رغم أن معظمها غير ضار، إلا أن بعضها الآخر قد يسبب الإسهال، والتهابات بالمسالك البولية، وأمراض الجهاز التنفسي، والالتهاب الرئوي، وغيرها من الأمراض.
وأظهر بحث أجرته "المال" أنها تسمي إى كولاي أو الاشريكية القولونية، بأنها نوع من أنواع البكتيريا السالبة لصبغة الغرام المتواجدة بكثرة في أمعاء الإنسان بشكل طبيعي، دون أن تسبب أي عوارض أو مشاكل صحية، إلا أنّه إذا تحولت إلى سلالات تحمل جينات تمكّنها من اختراق الخلايا أو تدميرها، أو إفراز السموم داخل الجسم فإن المشاكل الصحية تبدأ بالظهور.
الأمراض التي تسببها إي كولاي
البكتيريا الإشريكية بشكل عام تعد سببا مهماً لعدة أنواع من الأمراض مثل؛
التهاب المرارة
تسمّم الدم
التهاب البول
التهاب غشاء السحايا عند الأطفال حديثي الولادة
التهاب الرئة
وهناك ثلاث سلالات معروفة لهذه البكتيريا تسبّب أنواعاً مختلفة من الالتهابات في أمعاء الإنسان، وتقسم إلى:
سلالات موجودة في الأمعاء الغليظة
سلالة تحمل جينات معيّنة تمكّنها من اختراق الأنسجة وتدميرها.
سلالة قادرة على اختراق خلايا الدم الحمراء ممّا يسبّب مشاكل مختلفة مرتبطة بالجهاز العصبي والبولي، كظهور بقع حمراء صغيرة على الجسم، تغيّر لون البول للأحمر.
وذكر بيان النائب العام أن جون كوبر (69 عاما) كان يعاني من مشاكل صحية، وأن الإي كولاي كانت سببا في فشل وظائف القلب، الأمر الذي أفضى للوفاة، مضيفا أن سوزان زوجته (63 عاما) أصيبت على الأرجح بنفس البكتيريا، وتوفيت نتيجة متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي.
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