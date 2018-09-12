تكريم عمرو الليثي بمهرجان الفضائيات العربية.. السبت

رحاب صبحى









تقيم إدارة مهرجان الفضائيات العربية احتفالية خاصة، والمقرر إقامتها 15 سبتمبر الحالي، وتقوم إدارة المهرجان بتكريم رموز الإعلام فى مصر والوطن العربى.





وتمنح إدارة مهرجان الفضائيات العربية، في دورته التاسعة، الإعلامى الدكتور عمرو الليثى درع تكريم أفضل مقدم برامج اجتماعية نظير مجهوداته الإعلامية وجهوده فى مجال الإعلام التنموى من خلال برنامج "واحد من الناس".





يذكر أن جائزة أفضل إعلامي بمهرجان الفضائيات العربية يتم منحها من خلال استفتاء جماهيري ضخم، من خلال تصويت الجمهور، وحصل الإعلامي عمرو الليثي على أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء،

ومن المنتظر أن تشهد الدورة حضورًا فنيًّا وإعلاميًّا كبيرًا.



