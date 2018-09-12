EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
تكريم عمرو الليثي بمهرجان الفضائيات العربية.. السبت
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 07:26 م
عمرو الليثى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
عمرو الليثي ضيف شرف الحلقات الأخيرة في "كلبش 2"
عمرو الليثي ضيف شرف الحلقة 10 من "ربع رومي"
عمرو الليثي يقدم "دليل الخير" على راديو DRN في رمضان
عمرو الليثى
رحاب صبحى
تقيم إدارة مهرجان الفضائيات العربية احتفالية خاصة، والمقرر إقامتها 15 سبتمبر الحالي، وتقوم إدارة المهرجان بتكريم رموز الإعلام فى مصر والوطن العربى.
وتمنح إدارة مهرجان الفضائيات العربية، في دورته التاسعة، الإعلامى الدكتور عمرو الليثى درع تكريم أفضل مقدم برامج اجتماعية نظير مجهوداته الإعلامية وجهوده فى مجال الإعلام التنموى من خلال برنامج "واحد من الناس".
يذكر أن جائزة أفضل إعلامي بمهرجان الفضائيات العربية يتم منحها من خلال استفتاء جماهيري ضخم، من خلال تصويت الجمهور، وحصل الإعلامي عمرو الليثي على أعلى نسبة تصويت في الاستفتاء،
ومن المنتظر أن تشهد الدورة حضورًا فنيًّا وإعلاميًّا كبيرًا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا