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بورصة وشركات
أطلس تخاطب التنمية الصناعية للتنازل عن وحدة مخصصة
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 07:19 م
أطلس لاستصلاح الأراضي
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أطلس لاستصلاح الأراضي
رجب عزالدين
قالت شركة أطلس لاستصلاح الأراضى، إنها تقدمت بطلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل تنازل شركة تابعة عن الوحدة المخصصة لها بمجمع المصانع لشركة تابعة أخرى.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الطلب المقدم يتضمن تنازل شركة أطلس فارما للاستثمار الزراعى التابعة عن الوحدة المخصصة لها بمجمع المصانع جاهزة التراخيص، وذلك إلى شركة أطلس للتعبئة والصناعات الغذائية التابعة.
وتابع البيان أن هذا التناول غرضه تحقيق وحدة مشروع تجميد وتعبئة المنتجعات الغذائية، مشيرًا إلى أنه الشركة مازالت فى انتظار موافقة الهيئة.
وتعاقدت الشركة مع استشارى للانتهاء من التصميمات الخاصة المشروع تميهدًا لبدء العمل فى الوحدتين بعد أخذ الموافقة على التنازل المشار إليه.
ووافق مجلس إدارة شركة أطلس فى وقت لاحق على تغيير اسم الشركة إلى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ليعكس الاسم الجديد أنشطة الشركة ورؤيتها المستقبلية وخططها فى ضوء دخول الشركة لمجال الصناعات الغذائية وتنويع استثماراتها فى المستقبل.
وفوضت الشركة رئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه لاتخاذ كافة ما يلزم فى هذا الشأن فيما فيها اختيار اسم آخر فى حالة عدم توافر الاسم المقترح.
وفوضت الشركة رئيس المجلس فى تحديد موعد عقد الجمعية العامة غير العادية لاعتماد قرار مقترح تعديل المادة الثانية متن النظام الأساسى، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المختصة الأخرى.
التنمية الصناعية
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