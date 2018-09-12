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سيـــاســة
إغلاق اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية
الأربعاء 12 سبتمبر 2018 07:13 م
نقابة الصحفيين
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نقابة الصحفيين
رحاب صبحى
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، فى الثانية عشرة ظهرًا، باب تلقي طلبات الترشيح لمنصب رئيس النقابة، وثلاثة أعضاء للمجلس، وأعلنت اللجنة أسماء المرشحين على منصب رئيس النقابة والعضوية.
وصرح جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، بأن اللجنة أعلنت أسماء المرشحين فور إغلاق باب الترشيح مباشرة بمقر النقابة العامة بالقاهرة والفرعية بالإسكندرية ومكاتب الصحف بالإسكندرية.
وأضاف عبد الرحيم أن اللجنة والتى تضم الزميلين أحمد على وطارق الفرماوى عضوى المجلس بمساعدة بعض أعضاء الجمعية العمومية، تبدأ تلقي الطعون والتنازلات اعتبارًا من غدٍ الخميس ولمدة خمسة أيام تنتهى يوم الاثنين المقبل بمقر النقابة الفرعية، مشيرًا إلى أن الأسماء النهائية للمرشحين ستعلن يوم الثلاثاء المقبل (18سبتمبر) عقب الانتهاء من فحص الطعون، كما تعلن فى نفس اليوم أسماء الناخبين بمقر النقابة الفرعية، فيما تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء (2 أكتوبر) المقبل، وفى حال الإعادة على منصب رئيس النقابة يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، فتُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء يوم الثلاثاء (16/ 10/ 2018).
وقال إن المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية هم: رزق الطرابيشى (الوفد)، ومحمد محمود (الجمهورية)، وهويدا فتحى (أخبار اليوم).
وترشح على عضوية المجلس كل من إبراهيم رضوان من "أكتوبر"، والسيد سعيد من "الوفد"، وبسمة الشحات من "الديار"، وتامر صرح الدين من" الفجر"، وحسن أبو شقرة من "الديار"، وعصام صبرى من "أخبار اليوم"، وعمرو حافظ من "الجمهورية، وهدى الساعاتى من "الشروق".
نقابة الصحفيين
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