إغلاق اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

رحاب صبحى

وأضاف عبد الرحيم أن اللجنة والتى تضم الزميلين أحمد على وطارق الفرماوى عضوى المجلس بمساعدة بعض أعضاء الجمعية العمومية، تبدأ تلقي الطعون والتنازلات اعتبارًا من غدٍ الخميس ولمدة خمسة أيام تنتهى يوم الاثنين المقبل بمقر النقابة الفرعية، مشيرًا إلى أن الأسماء النهائية للمرشحين ستعلن يوم الثلاثاء المقبل (18سبتمبر) عقب الانتهاء من فحص الطعون، كما تعلن فى نفس اليوم أسماء الناخبين بمقر النقابة الفرعية، فيما تجرى الانتخابات يوم الثلاثاء (2 أكتوبر) المقبل، وفى حال الإعادة على منصب رئيس النقابة يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، أما في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، فتُجرى الإعادة لرئيس النقابة الفرعية، والأعضاء يوم الثلاثاء (16/ 10/ 2018).