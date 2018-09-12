فيديو| تشييع جثمان شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات

جنازة

المال - خاص



شيَع أهالي قرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، جنازة "الحاجة نفيسة" شقيقة الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.



وحضر الجنازة ممثلون من قيادات الأمن، عن مديريتي أمن المنوفية والغربية، نيابة عن مديري الأمن للمحافظتين.



وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان، في المسجد الكبير بقرية ميت أبو الكوم، قبل دفنه في مقابر العائلة بالقرية ذاتها.



يشار إلى أن السيدة نفيسة، شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت -أمس- في مستشفى الجلاء بالقاهرة بعد صراع مع المرض.



